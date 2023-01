iOS 17 rò rỉ, vén màn những thay đổi lớn trên iPhone 15

Theo BGR, báo cáo cho thấy iOS 17 (tên mã Down) sẽ không khác nhiều so với iOS 16, điều này cho thấy nhà sản xuất iPhone dường như không có kế hoạch thiết kế lại đáng kể cho hệ điều hành sắp tới, một phần do nhiều nguồn lực tại công ty được cho là đang tập trung vào việc phát triển kính thực tế hỗn hợp và phần mềm vận hành trên đó.

Mặc dù vậy, vẫn có một số thay đổi đáng chú ý trong iOS 17, trong đó LeaksApplePro cho biết Apple sẽ mang đến một số nâng cấp cho ứng dụng Music liên quan đến điều hướng trong ứng dụng, tuy nhiên chi tiết về các thay đổi hiện chưa nói rõ.

Apple cũng sẽ điều chỉnh các ứng dụng Mail, Reminders, Files, Fitness, Wallet và Find My trong iOS 17. Trong khi đó, ứng dụng Home dự kiến sẽ có những thay đổi lớn. Nhưng cũng như với Music, LeaksApplePro không chia sẻ bất kỳ chi tiết cụ thể đáng chú ý nào về các thay đổi này.





Đối với kính thực tế hỗn hợp, Apple sẽ mang đến một ứng dụng chuyên dụng trong iOS 17 tương tự như những gì công ty đã làm với ứng dụng Watch. Tuy nhiên, nó sẽ đi kèm nhiều tính năng hơn đáng kể.

Các nguồn tin của LeaksApplePro cũng cho biết iOS 17 sẽ hỗ trợ 6 mẫu iPhone có Dynamic Island. Điều đó có vẻ như ám chỉ iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max và tất cả 4 mẫu iPhone 15. Thông tin này phù hợp với các rò rỉ gần đây khi cho biết Apple sẽ loại bỏ hoàn toàn notch trong các mẫu iPhone ra mắt năm nay để chuyển sang Dynamic Island.

Cuối cùng, rò rỉ iOS 17 cũng gợi ý rằng cả 4 mẫu iPhone 15 đều có cổng USB-C, tuy nhiên sẽ chỉ có hai mẫu iPhone hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu tương tự với USB 3.2. Nói cách khác, dù chuyển sang USB-C, iPhone 15 và 15 Plus nhiều khả năng sẽ có tốc độ truyền tải tương tự như cổng Lightning. Các chi tiết rõ ràng hơn về gia đình iPhone 15 sẽ được Apple tiết lộ vào mùa thu năm nay.