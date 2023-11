iOS 18 hứa hẹn tạo nên đột phá cho iPhone

Theo GearRice, thông tin này được phóng viên Mark Gurman của Bloomberg đưa ra trong bản tin Power On mới nhất, cho biết iOS 18 sẽ là bản cập nhật tốt nhất cho iPhone trong những năm gần đây với các tính năng mới và được thiết kế lại mạnh mẽ.



Apple muốn iOS 18 là lý do để lôi kéo người dùng đến với iPhone 16 CHỤP MÀN HÌNH GEARRICE

Vài ngày trước, ông Gurman cũng báo cáo về việc Apple tạm dừng quá trình phát triển các hệ điều hành mới, bao gồm iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 và watchOS 11, trong một tuần. Việc tạm dừng này được thực hiện để giúp công ty tập trung khắc phục các lỗi phần mềm mà hệ thống mắc phải, vốn là hành động quan trọng mà Apple thực hiện trong vài năm trở lại đây. Trong nội bộ, ban lãnh đạo cấp cao của Apple mô tả hệ điều hành sắp ra mắt của mình là "đầy tham vọng và hấp dẫn" với các tính năng mới và thiết kế lại, cùng các cải tiến về hiệu suất và bảo mật.

Kể từ iOS 7, Apple đã không cập nhật hệ điều hành một cách mạnh mẽ, tuy nhiên iOS đã có những cải tiến quan trọng trong những năm gần đây. Với iOS 14, Apple lần đầu tiên giới thiệu các widget trên màn hình chính của iPhone, và trong iOS 16, công ty đã mang đến cải tiến quan trọng đối với màn hình khóa để giúp tùy chỉnh nhiều hơn.

Vào năm tới, giới phân tích nhận định trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là tính năng quan trọng của iOS 18, đặc biệt là trong Siri. Trợ lý ảo của iPhone có thể cải thiện đáng kể trong thế hệ phần mềm tiếp theo. Không dừng lại ở đó, công ty cũng nỗ lực để bắt kịp Google và OpenAI trong lĩnh vực AI tổng quát, với iOS 18 sẽ đưa khả năng AI tổng quát đến với iPhone.

Ông Gurman cho biết thêm, vì iPhone 16 không có quá nhiều thay đổi so với iPhone 15 nên một trong những lý do mua các mẫu máy mới sẽ nằm ở phần mềm. Do đó, iOS 18 sẽ thuyết phục nhiều người nâng cấp từ iPhone cũ để nhận nhiều chức năng độc quyền chỉ có trên iPhone 16. Đó là cách quan trọng đối với Apple bởi iPhone 16 dự kiến không có bất kỳ tiến bộ lớn nào về phần cứng vào năm tới.

Cuối cùng, Apple vẫn đang trong giai đoạn đầu của việc phát triển iOS 18, và giai đoạn này được đặt tên nội bộ là M1. Mỗi giai đoạn kéo dài khoảng 6 tuần và phải hoàn thành trước khi Apple giới thiệu phần mềm mới tại hội nghị các nhà phát triển - WWDC 2024 (diễn ra vào tháng 6) bốn tuần.