iOS 26 giúp nâng tầm Apple Maps cho người dùng iPhone

Một trong những tính năng đáng chú ý của Apple Maps trên iOS 26 là Visited Places, cho phép người dùng nhanh chóng xác định các nhà hàng, cửa hàng và địa điểm quen thuộc mà họ thường xuyên lui tới. Bên cạnh đó, tính năng Preferred Routes giúp ghi nhớ các lộ trình thường sử dụng, từ đó cảnh báo người dùng về các chuyến đi hằng ngày.

iOS 26 không chỉ mang đến mỗi thay đổi lớn liên quan đến Liquid Glass ẢNH: TECHRADAR

Điểm nhấn trong bản cập nhật iOS 26 là chức năng tìm kiếm ngôn ngữ tự nhiên được tích hợp trực tiếp vào Apple Maps. Nhờ vào công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), tính năng này giúp việc tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Người dùng không cần phải tìm kiếm trong cài đặt để kích hoạt, vì nó đã được tích hợp sẵn.

Khi khởi động ứng dụng Apple Maps, người dùng sẽ thấy một thông báo Search The Way You Talk, điều này mở ra khả năng tìm kiếm linh hoạt và tự nhiên hơn. Việc tìm kiếm ngôn ngữ tự nhiên không chỉ giúp người dùng thoát khỏi những truy vấn tìm kiếm gượng gạo mà còn mang lại trải nghiệm tương tác gần gũi hơn.

iOS 26 biến Apple Maps thành bản đồ cá nhân hóa thực thụ

Khi kết hợp với trợ lý giọng nói Siri, Apple Maps sẽ cung cấp một trải nghiệm liền mạch từ tìm kiếm đến kết quả hiển thị. Người dùng có thể tiếp tục hỏi các câu hỏi liên quan, như "Chỉ cho tôi đường đến đó nhanh nhất" hoặc "Quán có đóng cửa trong vòng chưa đầy 10 phút không?". Dĩ nhiên, điều này sẽ phụ thuộc vào khả năng hỗ trợ tiếng Việt của Apple Intelligence, dự kiến sẽ chỉ bắt đầu trong phiên bản iOS 26.1 sắp tới.

Apple Intelligence chính là yếu tố then chốt trong việc cải tiến này. Nó không chỉ hiểu các từ ngữ mà người dùng nói mà còn nắm bắt được ý định tổng thể đằng sau chúng, giúp Apple Maps mang lại trải nghiệm gần gũi hơn với con người.

Hãy tưởng tượng chúng ta đang lái xe sau một ngày làm việc căng thẳng và chỉ cần nói "Hãy đưa tôi đến quán bar quen thuộc của tôi". Nhờ tính năng Visited Places, Apple Maps sẽ biết chính xác người dùng đang nói đến quán nào và Preferred Routes sẽ đảm bảo người dùng đến đó nhanh nhất có thể. Nếu có sự cố giao thông, họ chỉ cần nói "Đưa tôi đến đó bằng đường tắt" và ứng dụng sẽ tự động tạo ra lộ trình mới mà không cần người dùng phải chạm vào màn hình.

Với những cải tiến này, Apple Maps không chỉ trở nên gắn kết và tương tác hơn mà còn giúp người dùng lái xe an toàn hơn, giảm thiểu việc rời mắt khỏi đường đi.