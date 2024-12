iPhone 14 series và 15 series giảm giá mạnh thời điểm cận Tết 2025

Giá bán iPhone 14 và 15 series giảm mạnh cuối năm

Cuối năm là thời điểm thị trường di động "nóng" hơn bao giờ hết, người dùng quan tâm nhiều hơn đến việc mua sắm và nhiều đại lý tung ra các chương trình giảm giá khủng để kích cầu.

Theo ghi nhận từ hệ thống cửa hàng Viettablet, người dùng quan tâm rất nhiều đến các dòng máy iPhone, đặc biệt là dòng iPhone 14 series và iPhone 15 series. Đây cũng là 2 dòng sản phẩm đang có nhiều ưu đãi và có giá bán rất tốt hiện nay.

Cuối năm là thời điểm thị trường di động "nóng" hơn bao giờ hết. Viettablet tung ra những chương trình giảm giá "khủng" cho nhiều mẫu smartphone, đặc biệt iPhone 14 series và iPhone 15 series. Giá bán của những siêu phẩm này đang được giảm mạnh tại Viettablet, tạo cơ hội sở hữu iPhone chính hãng với mức giá hấp dẫn nhất từ trước đến nay.

iPhone 14 series

Top các dòng iPhone đang được ưa chuộng dịp tết 2024 không thể không kể đến iPhone 14 series. Mặc dù ra mắt vào năm 2023 nhưng cho đến thời điểm cận tết 2025, iPhone 14 series vẫn rất được nhiều người "săn đón", đặc biệt là model iPhone 14 Pro Max.

Điểm đột phá trong dòng iPhone phải kể đến Apple đã loại bỏ camera "viên thuốc" và lỗ khoét trên màn hình, thay vào đó là phần notch chữ "I". Nhờ thiết kế này, iPhone 14 series sở hữu màn hình tràn viền, mang đến trải nghiệm xem nhìn mãn nhãn hơn. Ngoài ra, dòng máy này còn được trang bị con chip A16 Bionic của Apple. Nhờ đó, iPhone 14 series dễ dàng xử lý mọi tác vụ, từ chơi game cấu hình cao, xử lý đồ họa nặng đến chỉnh sửa video 4K.

iPhone 14 series được người dùng săn đón thời điểm cận Tết 2025

Hơn nữa, iPhone 14 series đang có giá bán cực kỳ hấp dẫn tại Viettablet với đầy đủ phiên bản cấu hình và màu sắc. Hiện tại, người dùng chỉ cần bỏ ra 10,49 triệu đồng là đã có thể sở hữu iPhone 14 128GB Like New, rẻ hơn 8 triệu đồng so với thời điểm ra mắt. Nếu muốn màn hình lớn hơn, iPhone 14 Plus 128GB Like New có giá 12,29 triệu đồng sẽ là lựa chọn hợp lý. Những ai muốn hiệu năng và camera cao cấp hơn, iPhone 14 Pro 128GB cũ và iPhone 14 Pro Max 128GB cũ với mức giá lần lượt là 14,69 triệu đồng và 16,69 triệu đồng rất đáng để đầu tư, tiết kiệm từ 6-9 triệu đồng so với máy mới 100%.

iPhone 15 series

Ở thời điểm cận tết 2025, dòng iPhone 15 series đang trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường nhờ những cải tiến vượt bậc về thiết kế lẫn hiệu năng đi kèm với một mức siêu "hời".

Điểm nhấn về thiết kế iPhone 15 series nằm ở mặt lưng kính với lớp màu xuyên suốt, có khung viền titan siêu mỏng nhẹ và khả năng kháng nước chống bụi chuẩn IP68. Ngoài ra, dòng máy này còn giới thiệu năm tùy chọn màu sắc bắt mắt, phù hợp nhiều phong cách khác nhau.

Không chỉ thiết kế hiện đại, Apple còn trang bị cho dòng máy này chip A17 Pro với CPU 6 lõi và GPU 5 lõi. Ngoài ra, đối với iPhone 15 và iPhone 15 Plus còn có cụm ba camera bao gồm cảm biến chính 48MP, cảm biến siêu rộng 12MP và cảm biến tele 12MP, hỗ trợ quay video 8K ở tốc độ 30fps. Trong khi đó, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max được nâng cấp với hệ thống 4 ống kính, bổ sung thêm một cảm biến tiềm vọng 12MP và hỗ trợ quay video 8K ở tốc độ 60fps.

iPhone 15 series có mức giá siêu rẻ ở thời điểm cận Tết 2025

Hiện tại, người dùng đã có thể sở hữu iPhone 15 series Like New với mức giá giảm sâu so với thời điểm ra mắt. Cụ thể, iPhone 15 128GB đang được mở bán với giá chỉ 13,89 triệu đồng, giảm đến 3 triệu so với thời điểm đầu năm 2024. iPhone 15 Plus 128GB chỉ còn khoảng 15,79 triệu đồng, iPhone 15 Pro 128GB có giá 17,49 triệu đồng và 23,29 triệu đồng với iPhone 15 Pro Max 256GB

Nhìn chung, cả hai dòng iPhone cao cấp này đều đáp ứng mọi nhu cầu từ cơ bản đến phức tạp. Tuy nhiên, với những ai mong muốn trải nghiệm những tính năng mới nhất, iPhone 15 series sẽ là lựa chọn tốt. Nếu bạn đòi hỏi cao về hiệu năng sử dụng, iPhone 14 series sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của bạn

Nếu muốn tìm hiểu thêm về các sản phẩm iPhone chính hãng, bạn đọc có thể tham khảo tại hệ thống cửa hàng Viettablet - Chiến thần định giá (địa chỉ website: viettablet.com) để biết thêm chi tiết.