iPhone 15 series và iPhone 16 series giá hạ nhiệt cận Tết Nguyên đán 2026

iPhone 15 series và iPhone 16 series giảm giá mạnh trước tết 2026



Giai đoạn giáp tết luôn là thời điểm giá điện thoại duy trì ở mức cao do nhu cầu mua sắm tăng mạnh. Tuy nhiên, bức tranh năm nay lại hoàn toàn khác. Theo ghi nhận từ hệ thống bán lẻ Viettablet - Chiến Thần Định Giá, cả iPhone 15 series lẫn iPhone 16 series đều được điều chỉnh từ vài triệu đến cả chục triệu đồng cho so với thời điểm cuối năm 2025.

Nguyên nhân không chỉ đến từ sức mua chững lại sau mùa mua sắm cuối năm, mà còn do các nhà bán lẻ chủ động "kích cầu sớm", đẩy mạnh doanh số trước kỳ nghỉ dài ngày. Điều này vô tình tạo ra ưu đãi lớn cho người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng chờ mua iPhone chính hãng với mức giá dễ tiếp cận hơn.

iPhone 16 series xuống giá nhanh

iPhone 16 series là dòng sản phẩm vẫn còn khá mới trên thị trường, cũng đã ghi nhận mức điều chỉnh giá mạnh ngay trước tết. iPhone 16 128 GB hiện khoảng 16,8 triệu đồng, giảm khoảng 3 triệu đồng so với trước đó. Tùy chọn 256 GB còn 20,1 triệu đồng và 512 GB khoảng 26,1 triệu đồng, giảm gần 4 triệu đồng so với thời điểm cuối năm 2025.

Bên cạnh đó, dòng iPhone 16e hướng đến người dùng có ngân sách thấp. Được xem là "cửa ngõ" để tiếp cận thế hệ iPhone mới hiện đại với mức chi phí thấp. Cụ thể, bản 128 GB chỉ còn khoảng 13,1 triệu đồng, bản 256 GB khoảng 18 triệu đồng và 512 GB khoảng 23,6 triệu đồng. Mức giảm phổ biến dao động từ 3 - 5 triệu đồng so với cuối năm 2025.

Các phiên bản iPhone 16 đồng loạt giảm từ 3 - 5 triệu đồng

iPhone 16 Plus màn hình lớn cũng được ghi nhận có mức giảm không thua kém các dòng khác. Phiên bản bộ nhớ 128 GB chỉ có giá từ 21,4 triệu đồng, bản 256 GB hiện còn 24,2 triệu đồng và bản 512 GB được ghi nhận còn 28,6 triệu đồng. So với trước đó, dòng sản phẩm này đã giảm khoảng 3 - 4 triệu đồng.

Ở phân khúc cao hơn, iPhone 16 Pro và Pro Max cũng không đứng ngoài "làn sóng" giảm giá. iPhone 16 Pro 128 GB hiện khoảng 23,1 triệu đồng cho máy mới fullbox nguyên seal. Trong khi đó, 256 GB có giá khoảng 26 triệu, 512 GB khoảng 29,4 triệu và 1 TB có giá khoảng 28 triệu đồng. Mức giảm này dao động trong khoảng 4 - 5 triệu đồng.

Với iPhone 16 Pro Max, giá hiện tại: 256 GB khoảng 29,6 triệu đồng, 512 GB khoảng 35 triệu đồng và 1 TB khoảng 40 triệu đồng. Tính tới thời điểm hiện tại, mức giá này đã giảm trung bình khoảng 4 - 6 triệu đồng so với thời điểm cuối năm 2025.

iPhone 15 series giá "mềm" chưa từng có

Dù đã ra mắt lâu hơn, iPhone 15 series vẫn giữ được sức hút nhờ thiết kế hiện đại, hiệu năng ổn định và trải nghiệm iOS mượt mà. iPhone 15 128 GB hiện chỉ khoảng 13,4 triệu đồng, 256 GB dao động quanh 15,1 triệu đồng và 512 GB hiện còn khoảng 19 triệu đồng, mức giảm ước tính gần 4 - 5 triệu đồng.

Với người dùng yêu thích màn hình lớn và viên pin bền bỉ, iPhone 15 Plus là cái tên đáng chú ý trong mùa mua sắm cuối năm. iPhone 15 Plus 128 GB hiện khoảng 17 triệu đồng, bản 256 GB còn 19,8 triệu đồng và bản 512 GB hiện quanh 22,1 triệu đồng. So với cuối năm 2025, mức giá bán này đã giảm chừng 4 triệu đồng.

iPhone 15 series ghi nhận mức giá rẻ chưa từng có

Dòng Pro của iPhone 15 series vốn hướng đến nhóm người dùng yêu cầu cao về hiệu năng, camera và trải nghiệm tổng thể. Điểm bất ngờ là mức giá hiện tại đã "mềm" hơn đáng kể. iPhone 15 Pro 128 GB hiện khoảng 20,5 triệu đồng, bản 256 GB còn 24,4 triệu đồng. Trong khi đó, bản cao cấp 1 TB có giá khoảng 27,2 triệu đồng, thấp hơn trước đó khoảng 4 - 6 triệu đồng.

Với iPhone 15 Pro Max, mức giá cũng đã dễ chịu hơn trước nhiều. Bản 256 GB khoảng 25,8 triệu, bản 512 GB khoảng 29,4 triệu đồng và 1 TB khoảng 31,4 triệu đồng. Tất cả đều giảm trung bình 5-6 triệu đồng so với cuối năm ngoái.

Nhìn tổng thể, hiếm khi cả hai thế hệ iPhone liên tiếp lại cùng giảm giá mạnh ngay trước tết như năm nay. Với mức điều chỉnh từ vài triệu đến hơn 5 triệu đồng, người dùng có thêm nhiều lựa chọn phù hợp túi tiền. Trong bối cảnh nhu cầu mua sắm cuối năm tăng cao, giai đoạn cận Tết Nguyên đán 2026 đang được xem là "điểm rơi" lý tưởng cho những ai đang có kế hoạch nâng cấp smartphone đón năm mới.