iPhone 16 Plus có thể ra mắt với 7 màu sắc

Theo MacRumors, một tin đồn mới từ Trung Quốc cho biết iPhone 16 Plus có thể sẽ ra mắt với 7 tùy chọn màu sắc. Loạt màu sắc này hoặc dựa trên 5 màu hiện có của iPhone 15 hoặc sẽ được hoàn thiện lại theo phong cách mới.

Thông tin này được tiết lộ bởi tài khoản Weibo có tên Fixed Focus Digital. Theo đó, iPhone 16 Plus sẽ có các màu sắc sau hồng, vàng, xanh dương, xanh lá cây, đen, trắng và tím. Khi so sánh với mẫu iPhone 15 Plus của năm 2023, có thể thấy iPhone 16 Plus đã được bổ sung thêm 2 màu sắc mới là hồng và tím, đồng thời có thể thay đổi đôi chút về sắc thái của một số màu khác.

iPhone 16 Plus sẽ có thêm hai màu sắc mới là hồng và tím CHỤP MÀN HÌNH MACRUMORS

Hiện tại, thông tin trên mới chỉ dừng lại ở mức đồn đoán và chưa có công bố chính thức từ Apple. Tuy nhiên, nguồn tin này cho biết iPhone 16 Plus sẽ có thiết kế tương tự như iPhone 15 Plus, chỉ khác biệt về kích thước màn hình. Do đó, khả năng iPhone 16 Plus sử dụng chung 7 màu sắc với iPhone 16 là hoàn toàn có thể xảy ra.

Dự kiến iPhone 16 Plus sẽ được ra mắt vào mùa thu năm nay, cùng với iPhone 16 và các mẫu iPhone 16 Pro cao cấp.

Ngoài ra, tin đồn cũng cho biết iPhone 16 Pro có thể có thêm 2 màu mới là đen vũ trụ (Space Black) và vàng hồng (Rose) titan. Màu xanh lam titan trên iPhone 15 Pro có thể sẽ bị loại bỏ và thay thế bằng màu vàng hồng titan. Bên cạnh màu sắc mới, dòng iPhone 16 cũng được dự đoán sẽ có nhiều nâng cấp về hiệu năng và camera.