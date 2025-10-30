iPhone 16 Pro Max: Hiệu năng đỉnh cao với chi phí tối ưu

Hiệu năng vững chắc, không cắt giảm
Trái tim của iPhone 16 Pro Max là chip Apple A18 Pro (3nm) và 8GB RAM hiệu suất cao, đảm bảo xử lý mượt mà mọi tác vụ, từ game đồ họa nặng nhất đến đa nhiệm không gián đoạn.
Camera chuyên nghiệp đầy đủ
Đối với người dùng chuyên nghiệp, iPhone 16 Pro Max mang đến hệ thống camera không thể thiếu gồm camera Chính 48MP sắc nét; khả năng Zoom Quang 5X ấn tượng và đặc biệt là pin "Max" bền bỉ, đảm bảo máy hoạt động liên tục cả ngày dài, điều mà các thiết bị mỏng nhẹ khó lòng đáp ứng.
Thiết kế Titanium & Giá trị kinh tế
Sở hữu khung viền Titanium nguyên khối đơn sắc, iPhone 16 Pro Max không chỉ bền bỉ mà còn toát lên vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp. Hiện tại, với mức giá đã được điều chỉnh hấp dẫn, iPhone 16 Pro Max là lựa chọn của người dùng thông minh, ưu tiên giá trị thực tế hơn những con số marketing.Để sở hữu siêu phẩm này với sự yên tâm tuyệt đối, hãy đến với Hoàng Hà Mobile - hệ thống bán lẻ uy tín hàng đầu Việt Nam với cam kết sản phẩm iPhone 16 Pro Max chính hãng, nguyên seal cùng mức giá cạnh tranh nhất thị trường bên cạnh chính sách bảo hành và trả góp 0% ưu đãi.
Bình luận (0)