iPhone 16 Pro Max: Hiệu năng đỉnh cao với chi phí tối ưu

Hiệu năng vững chắc, không cắt giảm

Trái tim của iPhone 16 Pro Max là chip Apple A18 Pro (3nm) và 8GB RAM hiệu suất cao, đảm bảo xử lý mượt mà mọi tác vụ, từ game đồ họa nặng nhất đến đa nhiệm không gián đoạn.

Camera chuyên nghiệp đầy đủ

Đối với người dùng chuyên nghiệp, iPhone 16 Pro Max mang đến hệ thống camera không thể thiếu gồm camera Chính 48MP sắc nét; khả năng Zoom Quang 5X ấn tượng và đặc biệt là pin "Max" bền bỉ, đảm bảo máy hoạt động liên tục cả ngày dài, điều mà các thiết bị mỏng nhẹ khó lòng đáp ứng.

Thiết kế Titanium & G iá trị kinh tế

Sở hữu khung viền Titanium nguyên khối đơn sắc, iPhone 16 Pro Max không chỉ bền bỉ mà còn toát lên vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp. Hiện tại, với mức giá đã được điều chỉnh hấp dẫn, iPhone 16 Pro Max là lựa chọn của người dùng thông minh, ưu tiên giá trị thực tế hơn những con số marketing.