iPhone 16 Pro sẽ mang đến nâng cấp lớn ở camera

Dẫn nguồn tin từ chuỗi cung ứng camera của Apple, trang Digitimes cho biết Apple sẽ sử dụng một số đối tác cung ứng mới cho iPhone 16 Pro năm nay. Ngoài Largan Precision cung cấp thiết bị quang học cho ống kính tiềm vọng Tetraprism được đánh giá cao, Genius Electronic Optical (GSEO) hiện cũng bắt đầu được lựa chọn để trở thành đối tác cung ứng của công ty.



Hệ thống camera iPhone 16 Pro sẽ mạnh mẽ với ống kính tiềm vọng AFP

Sự đa dạng hóa nguồn cung ứng này dường như xuất phát từ ý định của Apple trong việc triển khai ống kính tiềm vọng Tetraprism đến iPhone 16 Pro thay vì chỉ độc quyền trên mẫu Pro Max như đã xảy ra vào năm ngoái với iPhone 15 Pro Max. Việc triển khai camera với ống kính tiềm vọng cho iPhone 16 Pro sẽ giúp giảm xu hướng phân mảnh iPhone mà công ty đã áp dụng gần đây - vốn được đưa ra để thúc đẩy người dùng đến với các mẫu iPhone đắt tiền hơn.

Điều này cho phép người dùng có thêm lý do để chọn iPhone 16 Pro trong năm nay. Trước đó, các báo cáo chỉ ra Apple sẽ tăng kích thước màn hình iPhone 16 Pro lên 6,3 inch, giúp nó tách biệt hơn so với mẫu iPhone 16 cơ bản với kích thước 6,1 inch. Việc tăng kích thước khiến iPhone 16 Pro trông lớn hơn và cung cấp nhiều không gian hơn cho ống kính tiềm vọng Tetraprism và thu hẹp khoảng cách về thông số kỹ thuật so với iPhone 16 Pro Max.

Điều này sẽ dẫn đến một bài toán đau đầu cho Apple, bởi chính việc phân mảnh là lý do đã giúp Apple lôi kéo nhiều người dùng chọn phiên bản Pro Max, biến nó trở thành động lực chính thúc đẩy lợi nhuận bán hàng cho công ty. Dẫu vậy, nó cũng khiến dòng iPhone 16 Pro trở nên hấp dẫn hơn với khách hàng sử dụng các mẫu iPhone 16 cơ bản. Với việc iPhone 16 và 16 Plus tiếp tục sở hữu màn hình 60 Hz, trong khi iPhone 16 Pro và 16 Pro Max đi kèm camera kính tiềm vọng Tetraprism, Apple có thể thành công hơn nữa trong chiến thuật thúc đẩy doanh số các mẫu cao cấp.