Theo GSMArena, Jeff Pu cho rằng toàn bộ dòng iPhone 16, bao gồm cả iPhone 16 và 16 Plus, sẽ được trang bị chip A18. Điều đó khác xa so với dòng sản phẩm năm nay, khi iPhone 15 và 15 Plus chỉ đi kèm chip A16 Bionic, trong khi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max đều được trang bị chip A17 Pro.



Apple "A18" sẽ là chip hoạt động trên tất cả các mẫu iPhone năm sau? CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều người có thể nghĩ Apple sẽ ngừng biến chip trở thành một trong những lý do lôi kéo khách hàng mua dòng Pro, tuy nhiên mọi thứ không phải vậy. Mặc dù 4 model đều sử dụng chip A18 vào năm sau nhưng có vẻ như nó sẽ không giống nhau vì iPhone 16 và 16 Plus được cho là đi kèm chip A18 Bionic, trong khi iPhone 16 Pro và 16 Pro Max có chip A18 Pro mạnh mẽ hơn.

Về cơ bản, Apple chọn đổi thương hiệu cho các dòng chip của mình để tạo cảm giác như những chiếc iPhone thông thường cũng có phần cứng giống với các biến thể Pro.

Hiện không rõ liệu khác biệt giữa A18 và A17 Pro sẽ ra sao, tuy nhiên có vẻ như A18 sẽ được TSMC sản xuất trên quy trình 3nm thế hệ thứ hai (N3E), vốn rẻ hơn và năng suất tốt hơn so với N3B được TSMC sử dụng để sản xuất A17 Pro.