iPhone 17 Air mỏng nhẹ hơn nhờ công nghệ màn hình mới

Theo TechRadar, tin đồn mới nhất từ chuỗi cung ứng của Apple cho thấy iPhone 17 Air, 'người kế nhiệm' của iPhone 16 Plus, sẽ được trang bị màn hình OLED thế hệ mới với công nghệ TDDI, giúp thiết bị mỏng nhẹ hơn đáng kể.

Công nghệ TDDI (Touch and Display Driver Integration) do Novatek phát triển cho phép tích hợp cảm biến cảm ứng và trình điều khiển màn hình vào cùng một chip, giúp giảm độ dày màn hình so với công nghệ OLED hiện tại. DigiTimes dự đoán Novatek sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt màn hình OLED TDDI vào quý 2/2025, trùng với thời điểm Apple dự kiến ra mắt iPhone 17 series.

iPhone 17 Air sẽ mỏng và nhẹ hơn với công nghệ màn hình đột phá? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TEHC360 HINDI

Màn hình TDDI có thể sẽ mở ra khả năng về một mẫu iPhone 17 Air với thiết kế siêu mỏng, xứng đáng với tên gọi 'Air' hoặc 'Slim' như tin đồn trước đây.

iPhone 17 sẽ có những nâng cấp đáng kể khác như:

Nút bấm mới: Nút Action và các nút âm lượng có thể được kết hợp thành một nút cảm ứng mới.

Màn hình ProMotion trên phiên bản thường: iPhone 17 và 17 Air có thể được trang bị màn hình 120 Hz và tính năng Always-on Display.

iPhone 17 Pro Max cấu hình 'khủng': RAM lớn hơn, dựa trên AI (trí tuệ nhân tạo) mạnh mẽ và hệ thống tản nhiệt hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là những tin đồn và vẫn cần chờ đợi thông tin chính thức từ Apple. Liệu iPhone 17 Air có thực sự là bước đột phá với thiết kế siêu mỏng và công nghệ màn hình OLED TDDI tiên tiến hay không? Câu trả lời sẽ có vào năm sau.