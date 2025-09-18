iPhone 17 đột phá với màn hình Always-On và loạt nâng cấp đáng giá

Màn hình Always-On đột phá

Apple lần đầu trang bị Always-On Display cho toàn bộ iPhone mới, giữ màn hình hiển thị giờ, widget, thông báo ở tần số 1Hz để tiết kiệm pin. Người dùng có thể xem thông tin mà không cần mở máy.

Nâng cấp trên iPhone 17

iPhone 17 trang bị màn hình 6.3 inch viền mỏng, ProMotion 120Hz mượt mà, Ceramic Shield 2 cứng gấp 3 lần. Chip A19 mạnh mẽ, camera kép 48MP Fusion cùng camera trước Center Stage cho ảnh và video sắc nét.

Nâng cấp trên iPhone 17 Pro/Pro Max

iPhone 17 Pro & iPhone 17 Pro Max nổi bật với thiết kế nhôm nguyên khối tản nhiệt tốt hơn 20 lần, chip A19 Pro tăng 40% hiệu năng, hệ thống 3 camera 48MP với Telephoto zoom quang 8x. 17 Pro Max có pin bền bỉ nhất và bộ nhớ tối đa 2TB, phục vụ nhu cầu chuyên nghiệp.

