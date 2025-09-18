Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

iPhone 17 đột phá với màn hình Always-On và loạt nâng cấp đáng giá

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
18/09/2025 15:50 GMT+7

Apple ra mắt iPhone 17 series và iPhone Air với thiết kế, công nghệ đột phá. Điểm nhấn lớn nhất là màn hình Always-On lần đầu xuất hiện trên cả bản tiêu chuẩn.

Màn hình Always-On đột phá

Apple lần đầu trang bị Always-On Display cho toàn bộ iPhone mới, giữ màn hình hiển thị giờ, widget, thông báo ở tần số 1Hz để tiết kiệm pin. Người dùng có thể xem thông tin mà không cần mở máy.

Nâng cấp trên iPhone 17

iPhone 17 trang bị màn hình 6.3 inch viền mỏng, ProMotion 120Hz mượt mà, Ceramic Shield 2 cứng gấp 3 lần. Chip A19 mạnh mẽ, camera kép 48MP Fusion cùng camera trước Center Stage cho ảnh và video sắc nét.

- Ảnh 1.

Nâng cấp trên iPhone 17 Pro/Pro Max

iPhone 17 Pro & iPhone 17 Pro Max nổi bật với thiết kế nhôm nguyên khối tản nhiệt tốt hơn 20 lần, chip A19 Pro tăng 40% hiệu năng, hệ thống 3 camera 48MP với Telephoto zoom quang 8x. 17 Pro Max có pin bền bỉ nhất và bộ nhớ tối đa 2TB, phục vụ nhu cầu chuyên nghiệp.

Đặt trước iPhone thế hệ mới với ưu đãi hấp dẫn tại Thế Giới Di Động
  • Giao trễ tặng 1 triệu.
  • Trả chậm 0% lãi suất.
  • Thu cũ trợ giá đến 3 triệu.
  • Giảm đến 2.5 triệu khi thanh toán qua thẻ hoặc ví.
  • Mua kèm iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods đều được giảm giá thêm.
  • Tặng phiếu mua hàng 500.000đ cho phụ kiện, 200.000đ mua SIM MobiFone.
  • Ưu đãi gói bảo hành, bảo hiểm chỉ từ 990.000đ.
  • Hỗ trợ chuyển đổi eSIM ba nhà mạng.

Đăng ký Pre-Order ngay để trở thành người sở hữu sớm thế hệ iPhone mới nhất!


Khám phá thêm chủ đề

Apple Iphone iPhone 17 Ưu đãi Nâng cấp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận