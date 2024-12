iPhone 17 là dấu chấm hết cho công nghệ 'cũ rích' trên iPhone

Theo PhoneArena, báo cáo từ một nguồn trong chuỗi cung ứng của Apple cho biết mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn sẽ được trang bị màn hình có tốc độ làm mới cao hơn. Điều này có nghĩa tốc độ màn hình 60 Hz sẽ không còn tồn tại trên iPhone của Apple nữa, ít nhất đối với các phiên bản truyền thống (không phải dòng SE).

Màn hình 60 Hz là điều khó chịu nhất với người dùng iPhone tiêu chuẩn ẢNH: PHONEARENA

Báo cáo chỉ ra, dòng iPhone 17 "nhiều khả năng" sẽ được xuất xưởng với tốc độ làm mới cao hơn và được xem là một bước tiến đáng kể. Bài viết cũng hài hước ám chỉ rằng Apple đang "bóp kem đánh răng" - một thành ngữ phổ biến ở Trung Quốc để chỉ việc công ty thực hiện những thay đổi tối thiểu cho sản phẩm mới.

iPhone 17 giải quyết điều khó chịu nhất của người dùng iPhone

Người dùng iPhone đã mong đợi tốc độ làm mới cao hơn trong nhiều năm qua, và nếu báo cáo mới chính xác, iPhone 17 sẽ mang đến nhiều lý do hơn để người dùng nâng cấp vào năm sau. Ngay cả khi chỉ đạt 90 Hz, màn hình mới cũng sẽ là một cải tiến lớn so với màn hình 60 Hz trên iPhone 16 và iPhone 16 Plus. Đáng chú ý, biến thể Plus có thể bị ngừng sản xuất và thay thế bằng mẫu iPhone 17 Air.

Sau khi các mẫu iPhone mini và Plus không đạt được kỳ vọng về doanh số, Apple đang đặt cược vào một chiếc điện thoại mỏng hơn có tên iPhone 17 Air. Sản phẩm dự kiến sẽ có giá cao hơn các mẫu Plus nhưng với thông số kỹ thuật thấp hơn nhằm thu hút những người dùng yêu thích tính thẩm mỹ.

Nếu iPhone 17 tiêu chuẩn được trang bị tốc độ làm mới cao hơn, nó sẽ trở thành một trong những chiếc điện thoại đáng mua nhất vào năm 2025. Dù có thể đây chỉ là một chiêu trò tiếp thị để tạo ra sự chú ý nhưng nhiều người vẫn cho rằng "thà muộn còn hơn không", giống như những gì họ đã chờ đợi ở USB-C trên iPhone trong nhiều năm.