iPhone 17 mở cọc đợt 2 vẫn cháy hàng - Đặc biệt dòng Pro Cam vũ trụ

iPhone 17 Pro màu Cam vũ trụ ‘cháy hàng’ trong cả hai đợt trả hàng gần đây

iPhone 17 mở cọc đợt 2: Sức nóng không hề giảm nhiệt

Ngay sau khi Apple cho phép các đại lý ủy quyền tiếp tục mở cọc đợt 2 cho dòng iPhone 17, lượng khách hàng đổ về website và các cửa hàng di động đã khiến hệ thống nhiều nơi quá tải. Chỉ trong vòng vài giờ, phần lớn các phiên bản iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max màu Cam Vũ Trụ đã chuyển sang trạng thái ‘hết hàng tạm thời’ và hẹn trả trong các đợt giao kế tiếp.

Điều này cho thấy sức hấp dẫn của iPhone 17 không chỉ nằm ở những nâng cấp phần cứng, mà còn đến từ yếu tố màu sắc. Tương tự như iPhone 15 Pro Max Titan xanh hay iPhone 16 Pro Max Titan sa mạc, iPhone 17 Pro Cam Vũ Trụ tiếp tục trở thành ‘màu nhận diện’ riêng cho thế hệ iPhone năm nay, thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dùng quốc tế và tại Việt Nam.

Vì sao iPhone 17 Pro Cam Vũ Trụ lại ‘cháy hàng’?

Theo các hệ thống bán lẻ, tỷ lệ đặt cọc cho phiên bản Cam Vũ Trụ chiếm tới hơn 70% tổng số đơn hàng của dòng Pro. Có ba lý do chính giải thích sức hút này như sau:

Màu sắc độc đáo, khác biệt hoàn toàn

Apple đã khéo léo lựa chọn gam màu cam ánh kim loại, vừa sang trọng vừa nổi bật. Đây là gam màu mới lần đầu xuất hiện trên dòng Pro/Pro Max, dễ nhận diện khi cầm trên tay, khiến người dùng có cảm giác sở hữu một chiếc di động đặc biệt. Màu cam cháy này còn dễ tạo ra hiệu ứng lan toả khi xuất hiện trên Mạng xã hội vì màu sắc dễ ‘ăn trend’.

Thiết kế nhôm nguyên khối, tối ưu tản nhiệt

iPhone 17 Pro không còn dùng Titanium như đời trước mà quay lại với khung nhôm nguyên khối cho hiệu quả tản nhiệt cao hơn. Điều này đặc biệt quan trọng với người chơi game và quay video chuyên nghiệp hay dùng máy trong thời gian dài.

Cụm camera 48MP toàn diện

Với ba ống kính đều đạt 48MP (chính, siêu rộng, tele), khả năng zoom quang 8x và quay ProRes RAW, iPhone 17 Pro và Pro Max nâng trải nghiệm nhiếp ảnh di động lên tầm cao mới. Đây là một nâng cấp khiến người dùng chuyên nghiệp sẵn sàng chi tiền cho dòng Pro cao cấp.

Cụm 03 camera 48MP zoom quang 8x cùng khả năng quay video 8K nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp trên iPhone

iPhone 17 Pro Max - phiên bản cao cấp nhất của Iphone tiếp tục khan hàng

Bên cạnh sức hút của màu Cam Vũ Trụ, phiên bản iPhone 17 Pro Max luôn được săn đón ở cả hai đợt mở cọc. Với màn hình lớn 6.9 inch, pin dung lượng cao nhất trong dòng iPhone 17 và hệ thống tản nhiệt buồng hơi, đây là lựa chọn hàng đầu của những người dùng đòi hỏi trải nghiệm toàn diện nhất ở iPhone.

Theo thống kê từ một số đại lý, chỉ trong 10 phút đầu tiên mở cọc đợt 2, iPhone 17 Pro Max Cam Vũ Trụ 256GB đã hết suất, trong khi bản 512GB cũng nhanh chóng rơi vào tình trạng ‘chờ hàng về’. Điều này cho thấy nhu cầu của thị trường Việt Nam dành cho phiên bản cao cấp vẫn vô cùng mạnh mẽ, bất chấp mức giá tiệm cận 40 - 45 triệu đồng.

iPhone 17 Pro Max đầm tay với thiết kế mới mang lại trải nghiệm công nghệ mới





iPhone 17 series: hút người quan tâm

Không chỉ riêng dòng Pro, các phiên bản iPhone 17 và iPhone Air cũng ghi nhận lượng đặt hàng ấn tượng. Lý do là vì toàn bộ iPhone 17 series năm nay đều được nâng cấp vượt trội so với đời 16:

Chip A19 và A19 Pro : mang lại hiệu năng mạnh mẽ, hỗ trợ Apple Intelligence.

: mang lại hiệu năng mạnh mẽ, hỗ trợ Apple Intelligence. Màn hình Super Retina XDR : độ sáng đỉnh 3.000 nits, bổ sung lớp phủ chống lóa mới, trải nghiệm ngoài trời rõ ràng hơn.

: độ sáng đỉnh 3.000 nits, bổ sung lớp phủ chống lóa mới, trải nghiệm ngoài trời rõ ràng hơn. Tần số quét 120Hz trên iPhone 17 bản thường và iPhone Air (thay cho dòng Plus) tăng cường trải nghiệm cho người phổ thông.

trên iPhone 17 bản thường và iPhone Air (thay cho dòng Plus) tăng cường trải nghiệm cho người phổ thông. Camera nâng cấp : iPhone 17 thường cũng được trang bị camera 48MP, hỗ trợ zoom quang 2x, một bước tiến lớn so với iPhone 16.

: iPhone 17 thường cũng được trang bị camera 48MP, hỗ trợ zoom quang 2x, một bước tiến lớn so với iPhone 16. Thiết kế Liquid Glass đồng bộ với iOS 26: tạo cảm giác trong suốt, hiện đại, đồng bộ trải nghiệm giữa iPhone và các sản phẩm khác trong hệ sinh thái Apple.

Những cải tiến này giúp iPhone 17 series tiếp tục giữ vững vị thế là dòng smartphone cao cấp đáng mong đợi hàng đầu trên thị trường toàn cầu, trong đó có Việt Nam.