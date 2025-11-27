Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
iPhone 17 Pro Max sẽ giảm giá mạnh vào thời điểm nào?

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
27/11/2025 11:04 GMT+7

iPhone 17 Pro Max ra mắt khẳng định vị thế 'vua giá' trên thị trường. Tuy nhiên, với người tiêu dùng thông minh, nắm bắt thời điểm phù hợp để sở hữu iPhone 17 Pro Max là chiến lược quan trọng.

iPhone 17 Pro Max sẽ giảm giá mạnh vào thời điểm nào? - Ảnh 1.

Các chu kỳ giảm giá của Apple

Chu kỳ giảm giá của iPhone thường được tuân theo các mốc thời gian cụ thể.

Giai đoạn 1: Giảm nhẹ sau 3 - 6 Tháng

Mốc thời gian đầu sẽ là đợt giảm nhẹ dưới 10% là từ 3 đến 6 tháng sau khi ra mắt.

Giai đoạn 2: Giảm giá vừa phải vào mùa hè

Tiêp theo, từ tháng 6 - 8 là mốc giảm đáng kể. Đây là thời điểm Apple dọn kho và mức giảm có thể đạt 10% - 15%.

Giai đoạn 3: Giảm mạnh nhất khi kế nhiệm ra mắt

iPhone 17 Pro Max sẽ giảm mạnh vào tháng 9 - 10 năm sau. Sau sự kiện ra mắt, giá iPhone 17 Pro Max có thể sẽ giảm sâu từ 20% đến 30%.

Lời khuyên và chiến lược mua sắm

Mức giá hiện tại được đánh giá là tối ưu so với giá trị công nghệ mà Apple mang lại, đặc biệt khi máy vừa ra mắt.

Người dùng có thể tận dụng các chương trình khuyến mãi, ưu đãi trả góp 0% hoặc thu cũ đổi mới để tối ưu chi phí.

Tóm lại, với mức giá cạnh tranh từ đại lý cùng nhiều ưu đãi đi kèm, thời điểm này được xem là hợp lý để sở hữu iPhone 17 Pro Max, đặc biệt với người dùng muốn nâng cấp sớm và trải nghiệm các công nghệ mới nhất của Apple.

