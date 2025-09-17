iPhone 17 ra mắt: Đột phá định nghĩa siêu phẩm smartphone

Màn hình ProMotion 120Hz - Trải nghiệm mượt mà

Lần đầu xuất hiện trên bản tiêu chuẩn, màn hình ProMotion 120Hz cho cảm giác cuộn lướt mượt mà hơn hẳn iPhone 16. Màn hình Super Retina XDR 6.3 inch đạt 3000 nits, phủ Ceramic Shield 2 cứng gấp 3 lần và lớp chống phản chiếu 7 lớp, hiển thị rõ nét mọi lúc.

Camera kép 48MP - Nâng tầm nhiếp ảnh

Camera Ultra Wide 48MP chụp từ macro đến phong cảnh siêu chi tiết. Camera trước Center Stage dùng cảm biến vuông 18MP, AI tự mở rộng khung hình, giữ mọi người trong ảnh.

Chip A19 và pin vượt trội

Chip A19 tiến trình 3nm tăng sức mạnh CPU, GPU và tối ưu Apple Intelligence ngay trên thiết bị. Pin cho thời gian xem video dài hơn 8 giờ, sạc 50% chỉ trong 20 phút.

Đặt trước iPhone 17 Series & iPhone Air tại TopZone

Đặt trước iPhone 17 Series (gồm iPhone 17 thường, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max) & iPhone Air tại TopZone để sở hữu ngay ưu đãi hấp dẫn: