iPhone 17 series: màu sắc nào được người dùng Việt ưa chuộng nhất?

iPhone 17 màu sắc nào được người dùng Việt quan tâm?

Theo ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ AAR (Đại lý ủy quyền chính thức của Apple) uy tín, sức nóng của iPhone 17 series là không thể phủ nhận. Ngay từ khi Apple công bố, các tùy chọn iPhone 17 màu sắc mới đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn công nghệ.

Năm nay, dòng iPhone 17 tiêu chuẩn sở hữu 5 tùy chọn màu. Trong đó, màu xanh lá xô thơm (Sage Green) và màu tím oải hương (Lavender) đang nhận được nhiều cảm tình từ người dùng nhờ vẻ ngoài thanh lịch, nhẹ nhàng và mới mẻ.

Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý và được "săn đón" nhiều nhất chính là phiên bản iPhone 17 Pro Max cam vũ trụ độc đáo. Đây là một gam màu hoàn toàn mới, lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone, thể hiện sự phá cách, cá tính và vô cùng nổi bật. Giới công nghệ dự đoán đây sẽ tiếp tục là phiên bản "cháy hàng" sớm nhất của iPhone tại thị trường Việt Nam.

Thiết kế tinh tế - Yếu tố cộng hưởng cùng màu sắc mới

Sức hấp dẫn của iPhone 17 series không chỉ đến từ các tùy chọn iPhone 17 màu sắc ấn tượng. Apple đã tiếp tục nâng cấp thiết kế lên một tầm cao mới, đặc biệt là trên dòng iPhone 17 Pro Max.

Viền màn hình mỏng hơn bao giờ hết, mang lại trải nghiệm thị giác vô cùng ấn tượng. Yếu tố độ bền cũng được nhấn mạnh khi máy sử dụng khung viền nhôm nguyên khối, không chỉ mang lại vẻ ngoài sang trọng mà còn nhẹ và cứng cáp, đảm bảo bền bỉ khi sử dụng hàng ngày.

Kết hợp với kính cường lực Ceramic Shield thế hệ mới, iPhone 17 Pro Max thực sự là một "chiến binh" bền bỉ, sẵn sàng đồng hành cùng người dùng trong mọi điều kiện. Cảm giác cầm nắm cũng được tối ưu hóa nhờ các cạnh viền được bo cong nhẹ một cách công thái học, tạo nên một thiết bị vừa sang trọng, vừa thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài.

Giá bán iPhone 17 màu sắc mới hiện tại

Giá bán của các phiên bản iPhone 17 màu sắc mới luôn là thông tin được người dùng quan tâm hàng đầu. Dưới đây là bảng giá tham khảo mới nhất tại hệ thống bán lẻ Di Động Việt, đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, giúp bạn dễ dàng lựa chọn phiên bản màu sắc yêu thích phù hợp với ngân sách.

(Lưu ý: Giá bán có thể thay đổi tùy thời điểm, bạn có thể truy cập website didongviet.vn để cập nhật giá mới nhất).

Mua iPhone 17 ở đâu?

Nếu bạn đang tìm kiếm địa chỉ uy tín để sở hữu iPhone 17 series, Di Động Việt (hệ thống đạt chuẩn AAR - Apple Authorized Reseller) mang đến một hệ sinh thái mua sắm với nhiều ưu đãi hấp dẫn giúp khách hàng tối ưu chi phí khi mua điện thoại iPhone chính hãng.

Một trong những chương trình mua sắm iPhone 17 vô cùng hấp dẫn tại Di Động Việt là Trade-in thu cũ đổi mới. Khách hàng tham gia sẽ nhận được khoản trợ giá "khủng" lên đến 5 triệu đồng, được khấu trừ thẳng vào giá sản phẩm mới.

Để dễ hình dung, một khách hàng mua iPhone 17 Pro Max (giá 34.990.000 đồng) tại Di Động Việt có thể nhận ưu đãi kép: trợ giá Trade-in 5.000.000 đồng trừ thẳng vào máy và giảm thêm 1.500.000 đồng qua VNPAY (ưu đãi thanh toán có thể khác nhau tùy vào hình thức thanh toán khách hàng lựa chọn).

Như vậy, giá cuối để sở hữu siêu phẩm này chỉ còn từ 28,49 triệu đồng. Mức giá này sẽ còn hấp dẫn hơn nữa nếu khách hàng áp dụng thêm các chương trình khác. (Ưu đãi và giá bán có thể thay đổi theo thời điểm). Đặc biệt tại Di Động Việt, giải pháp tài chính "30" (0% lãi suất - 0đ trả trước - 0đ phụ phí) cho phép người dùng nhận máy ngay mà không cần bỏ bất kỳ chi phí ban đầu nào.

