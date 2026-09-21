    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Công nghệSản phẩm

    iPhone 18 Pro chưa thể giành ngôi đầu về máy ảnh smartphone

    Kiến Văn
    Kiến Văn
    Camera iPhone 18 Pro đạt điểm cao trong bài kiểm tra DxOMark, nhưng khả năng zoom xa vẫn chưa thật sự nổi bật.

    Trang web uy tín về đánh giá máy ảnh smartphone DxOMark đã công bố những kết quả đầu tiên liên quan đến chất lượng camera trên iPhone 18 Pro. Theo đó, chiếc điện thoại mới của Apple đạt 172 điểm trong bài kiểm tra camera, chỉ kém 3 điểm so với Huawei Pura 80 Ultra, mẫu smartphone hiện dẫn đầu với 175 điểm.

    Đạt 172 điểm camera trên DxOMark, iPhone 18 Pro vẫn chưa thể giành ngôi đầu - Ảnh 1.

    iPhone 18 Pro là mẫu smartphone chụp ảnh tốt thứ hai trên bảng xếp hạng mới nhất của DxOMark

    ẢNH: REUTERS

    Một trong những điểm nổi bật của iPhone 18 Pro là khả năng chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu. Máy ảnh của iPhone 18 Pro thu được chi tiết tốt, duy trì độ sáng chính xác và kiểm soát nhiễu ảnh hiệu quả trong những tình huống khó khăn. Ngoài ra, sản phẩm còn cung cấp dải tương phản rộng và độ tương phản tự nhiên.

    Đặc biệt, Apple đã lần đầu tiên giới thiệu tính năng khẩu độ thay đổi trên iPhone, cho phép người dùng chụp ảnh nhóm với nhiều người hơn trong khung hình và mang lại nhiều quyền kiểm soát hơn đối với máy ảnh.

    Về khả năng quay video, iPhone 18 Pro được thiết kế để mang lại trải nghiệm mượt mà. Tính năng ổn định hình ảnh hoạt động hiệu quả ngay cả khi quay video trong lúc di chuyển với tốc độ 60 khung hình/giây, đảm bảo chất lượng video có sự cân bằng tốt giữa chi tiết và nhiễu.

    Những nhược điểm trên camera iPhone 18 Pro Max

    Tuy nhiên, DxOMark cũng chỉ ra một số vấn đề cần cải thiện. Điện thoại đôi khi có thể gặp phải những thay đổi nhỏ về màu sắc và độ cân bằng trắng. Khả năng zoom xa của iPhone 18 Pro cũng kém hơn so với một số đối thủ cạnh tranh cao cấp. Ngoài ra, hiện tượng lóa sáng có thể xuất hiện trong một số điều kiện ánh sáng và độ sáng đôi khi không đồng nhất giữa bản xem trước ảnh và video.

    iPhone 18 Pro được trang bị ba camera 48 MP: camera chính, camera siêu rộng và camera tele. Với các tính năng camera mới và chất lượng hình ảnh ấn tượng, mẫu điện thoại này đã khẳng định vị thế của mình trong bảng xếp hạng camera smartphone.

    Tin liên quan

    3 lý do nên cân nhắc khi chọn mua iPhone 18 Pro Max

    3 lý do nên cân nhắc khi chọn mua iPhone 18 Pro Max

    iPhone 18 Pro Max vẫn hấp dẫn, nhưng có một số lý do khiến người mua nên cân nhắc trước khi xuống tiền.

    Khám phá thêm chủ đề

    iPhone 18 Pro DXOMARK nhiếp ảnh di động Bảng xếp hạng camera

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận