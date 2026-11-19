iPhone 18 Pro Max chiếm ưu thế về lượt quan tâm

Theo ghi nhận từ một đại lý ủy quyền Apple tại Việt Nam, chỉ sau một giờ mở đăng ký ngày 12.9, hệ thống nhận hơn 2.000 lượt quan tâm. Trong đó, iPhone 18 Pro Max chiếm 60%, iPhone Duo đạt 30% và iPhone 18 Pro chiếm 10%.

Kết quả cho thấy sức hút của dòng Pro Max nhờ thiết kế quen thuộc, camera cao cấp. Trong khi đó, iPhone Duo gây tò mò với thiết kế gập mới lạ.

Hai thiết bị, hai trải nghiệm khác biệt

iPhone Duo sở hữu màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình gập bên trong 7,6 inch, phù hợp với nhu cầu đa nhiệm, đọc tài liệu và giải trí. Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max tập trung vào trải nghiệm truyền thống với chip A20 Pro, camera 48MP và khả năng quay chụp chuyên nghiệp.

iPhone Duo và iPhone 18 Pro Max trên tay ẢNH: PHONEARENA

iPhone Duo 256GB đang có giá khoảng 64,999 triệu đồng, cao hơn iPhone 18 Pro Max 256GB (41,999 triệu đồng) tới 23 triệu đồng. Khoản chênh lệch chủ yếu đến từ thiết kế gập và màn hình lớn.

Các đại lý Apple tại Việt Nam cũng thường xuyên có thêm ưu đãi mở bán, bảo hành nhằm kích đẩy doanh số dành cho các dòng iPhone mới. Vì vậy, với người dùng đang cân nhắc nâng cấp smartphone, dòng iPhone 18 Pro Max vẫn là sự lựa chọn ở tuyến đầu cùng với iPhone 18.