iPhone Air sẽ 'thay đổi cuộc chơi'?

Ngày 9.9, Apple đã ra mắt mẫu iPhone "Air" mới, mỏng hơn với pin mật độ cao và bộ xử lý hoàn toàn mới.

Đây là điểm nhấn của sự kiện ra mắt sản phẩm thường niên của công ty, và CEO của Apple, ông Tim Cook gọi đó là "yếu tố thay đổi cuộc chơi".

Apple cho biết mẫu iPhone này là phiên bản bền bỉ nhất từ trước đến nay, có mức giá khởi điểm từ 999 USD.

Mẫu này sẽ sử dụng chip xử lý A19 Pro, mà hãng cho biết đã được điều chỉnh để tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn và hiệu suất phù hợp với viên pin mỏng hơn của thiết bị.

Ông Bob O’Donnell, chủ tịch kiêm người sáng lập Technalysis Research, tỏ ra thích thú với những gì ông thấy: “Vậy là họ đã tìm cách tích hợp được 2 camera chất lượng. Và thời lượng pin cùng chip A19 Pro bên trong thiết bị đó và một màn hình lớn hơn so với iPhone 17. Vì vậy, khi gộp tất cả lại, tôi nghĩ đó là một thiết kế khá hấp dẫn".

iPhone Air được trưng bày trong sự kiện ra mắt của Apple tại Nhà hát Steve Jobs trong khuôn viên trụ sở của hãng tại Cupertino, California hôm 9.9 ẢNH: REUTERS

iPhone Air sẽ cạnh tranh trực tiếp với Galaxy S25 Edge của Samsung Electronics, và các nhà phân tích nói với Reuters rằng đây có thể là bàn đạp để cạnh tranh với các dòng điện thoại gập của Samsung vốn được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng.

Bên cạnh đó, Apple cũng ra mắt iPhone 17 và iPhone 17 Pro, bản nâng cấp mới nhất cho điện thoại thông minh đầu bảng của mình, cùng với phiên bản mới của tai nghe không dây AirPods Pro và máy đo huyết áp trong Apple Watch mới nhất.

Công ty về cơ bản đã giảm hoặc giữ nguyên giá cho các mẫu cập nhật này.

Ông Bob O’Donnell cho biết: “Vì vậy, tôi nghĩ rằng nhìn chung, mức giá hiện tại là như những gì mọi người kỳ vọng và theo một cách nào đó là tích cực bởi điều họ làm là giữ nguyên rất nhiều mức giá, nhưng tăng dung lượng bộ nhớ cơ bản, vốn thường là mức tăng giá lớn đối với Apple và thậm chí cả Air, mặc dù cao hơn một chút so với mức của Plus, nhưng có nhiều tính năng hơn, có chip cấp Pro và những thứ khác. Vì vậy, tôi nghĩ nhìn chung, mức giá khá tốt, đặc biệt là khi mọi người lo ngại rằng thuế quan có thể đẩy giá lên".

Ngoài ra, AirPods Pro 3 mới sẽ có tính năng dịch ngôn ngữ trực tiếp. Apple cũng cho biết nếu cả hai người trong cuộc trò chuyện đều đeo AirPods Pro 3 mới, tai nghe sẽ dịch cuộc trò chuyện gần như trong thời gian thực.

Cổ phiếu của Apple đã giảm sau khi công ty công bố giá của các điện thoại thông minh, kết thúc phiên giảm khoảng 1,5%.