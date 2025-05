iPhone có một tính năng không phải ai cũng biết

iPhone không chỉ định nghĩa lại smartphone mà còn liên tục phát triển với nhiều tính năng tiên tiến mà nhiều người dùng có thể chưa từng biết đến. Danh sách các tính năng ẩn của iPhone ngày càng dài hơn với mỗi phiên bản iOS mới, khiến cho không ít người dùng khó lòng nắm bắt hết khả năng của thiết bị.

Áp kế được cung cấp trên iPhone kể từ thế hệ thứ sáu trở về sau ẢNH: K.V

Một trong những tính năng thú vị nhưng ít được biết đến là áp kế tích hợp sẵn trong iPhone, có mặt từ thế hệ thứ sáu. Việc tích hợp áp kế giúp cải thiện độ chính xác của GPS bằng cách cung cấp thông tin về vị trí theo chiều dọc. Áp kế đo áp suất khí quyển, một yếu tố quan trọng trong việc dự đoán thời tiết, được sử dụng từ lâu bởi các nhà khoa học và khí tượng học.

Ngày nay, áp kế trong iPhone hoạt động hoàn toàn bằng kỹ thuật số, cho phép đo đạc nhanh chóng và chính xác hơn so với các thiết bị truyền thống. Thiết kế của iPhone có các lỗ thông hơi ở dưới cùng, cho phép không khí vào để thực hiện các phép đo. Sau đó, áp kế có thể nhạy đến mức có thể ghi nhận sự thay đổi áp suất khi người dùng di chuyển từ tầng một lên tầng hai trong một tòa nhà.

Cách truy cập thông tin áp kế trên iPhone

Tuy nhiên, nếu người dùng muốn truy cập thông tin từ áp kế trên iPhone của mình, họ sẽ cần tải xuống một ứng dụng bên thứ ba từ App Store vì không có tùy chọn nào để truy cập trực tiếp. Các mẫu iPhone từ thế hệ thứ sáu trở đi mới có tính năng này, vì vậy nếu đang sử dụng iPhone 5s hoặc cũ hơn, người dùng sẽ không thể truy cập thông tin áp suất.

Một số ứng dụng cho phép truy cập thông tin áp kế miễn phí được đánh giá cao mà người dùng có thể tìm thấy trên App Store bao gồm "Barometer & Altimeter & Thermo" từ ExaMobile SA và "My Altitude" từ Dayana Networks Ltd. Cả hai ứng dụng đều có xếp hạng 4,8 sao trên 5 và cung cấp nhiều tính năng tương tự, với tùy chọn nâng cấp trong ứng dụng. My Altitude còn cho phép người dùng sử dụng số liệu từ NOAA, mặc dù không có đảm bảo về độ chính xác.

Với những tính năng ẩn như áp kế, iPhone không chỉ là một thiết bị di động mà còn là một công cụ mạnh mẽ hỗ trợ người dùng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.