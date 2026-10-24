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    iPhone Duo chỉ vài phút là cháy hàng, có xứng với kỳ vọng?

    iPhone Duo chỉ vài phút là cháy hàng, có xứng với kỳ vọng?

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    iPhone Duo, chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple, đã có mặt tại các cửa hàng trên khắp thế giới vào hôm 23.10 với mức giá khoảng 2.000 USD. Sự kiện ra mắt lần này diễn ra với quy mô khiêm tốn hơn so với các đợt ra mắt iPhone trước đây. Tuy nhiên, khi Apple mở bán trực tuyến vào tuần trước, đợt iPhone Duo đầu tiên đã cháy hàng chỉ sau vài phút. Người mua và các chuyên gia công nghệ nhận định gì về chiếc điện thoại gập đầu tiên của iPhone?

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