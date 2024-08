iPhone siêu mỏng của Apple sẽ có tên gọi iPhone 17 Air

Theo TechRadar, trong khi những tin đồn về iPhone 16 còn chưa lắng xuống, thì các thông tin về thế hệ iPhone tiếp theo đã bắt đầu xuất hiện. Theo nguồn tin mới nhất từ FrontPageTech, mẫu iPhone mỏng hơn dự kiến ra mắt năm sau có thể sẽ được gọi là iPhone 17 Air thay vì iPhone 17 Slim như đồn đoán trước đó.

iPhone 17 Slim nhiều khả năng sẽ có tên gọi iPhone 17 Air CHỤP MÀN HÌNH MACRUMORS

Việc sử dụng tên gọi "Air" cho thấy Apple có thể định vị mẫu iPhone này ở phân khúc tầm trung, tương tự như cách họ đã làm với iPad Air và MacBook Air. Điều này cũng phù hợp với thông tin rò rỉ trước đó về việc iPhone 17 Air sẽ có cấu hình thấp hơn so với các mẫu Pro, sử dụng chip A19 thay vì A19 Pro.

Điểm nhấn của iPhone 17 Air được cho là thiết kế siêu mỏng, chỉ khoảng 5 mm, so với 7,8 mm của iPhone 15/15 Plus và 8,3 mm của iPhone 15 Pro/Pro Max. Màn hình của máy có thể sẽ có kích thước 6,6 inch, độ phân giải 1.260 x 2.740 pixel, tương đương với iPhone 15 Plus.

Mặc dù từng có tin đồn cho rằng iPhone 17 Air sẽ có giá lên tới 1.299 USD (khoảng 32,6 triệu đồng), nhưng FrontPageTech cho rằng mức giá này không phù hợp với cấu hình và định vị sản phẩm. Họ dự đoán iPhone 17 Air sẽ có mức giá mềm hơn, phù hợp với phân khúc trung cấp mà nó hướng đến.

Hiện tại, những thông tin về iPhone 17 Air vẫn còn nhiều điểm chưa chắc chắn, cần chờ đợi thêm các nguồn tin rò rỉ mới và thông tin chính thức từ Apple để có cái nhìn rõ ràng hơn về sản phẩm này. Tuy nhiên, với những thông tin hiện có, iPhone 17 Air hứa hẹn sẽ là một lựa chọn hấp dẫn cho những người dùng yêu thích thiết kế mỏng nhẹ và không cần quá nhiều tính năng cao cấp.