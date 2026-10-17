Iran bác cáo buộc khuyến khích Houthi tấn công Ả Rập Xê Út

Tehran ngày 16.10 đã có phản ứng sau khi Ả Rập Xê Út cáo buộc Iran đã khuyến khích lực lượng Houthi gia tăng các hành động tấn công nhắm vào vương quốc này.