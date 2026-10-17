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    Iran bác cáo buộc khuyến khích Houthi tấn công Ả Rập Xê Út

    Iran bác cáo buộc khuyến khích Houthi tấn công Ả Rập Xê Út

    La Vi - Văn Khoa
    Tehran ngày 16.10 đã có phản ứng sau khi Ả Rập Xê Út cáo buộc Iran đã khuyến khích lực lượng Houthi gia tăng các hành động tấn công nhắm vào vương quốc này.

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