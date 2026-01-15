Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Iran cảnh báo có thể tấn công căn cứ Mỹ ở nước láng giềng
Video Thế giới

Iran cảnh báo có thể tấn công căn cứ Mỹ ở nước láng giềng

La Vi
La Vi
15/01/2026 12:28 GMT+7

Tehran đã cảnh báo các nước láng giềng nơi đóng quân của Mỹ rằng họ sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ nếu Washington ra tay, theo một quan chức cấp cao Iran hôm 14.1, trong bối cảnh Iran tìm cách ngăn chặn các lời đe dọa can thiệp Tổng thống Donald Trump nhằm bênh vực người biểu tình.

Chính phủ Iran hôm 14.1 đã tổ chức tang lễ cho những người mà họ cho là đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình gần đây.

Truyền thông nhà nước đưa tin đám tang được tổ chức cho hơn 100 thường dân và nhân viên an ninh thiệt mạng trong các cuộc biểu tình gần đây.

Và tình trạng bất ổn đang có nguy cơ lan ra ngoài biên giới.

Theo một quan chức cấp cao của Iran hôm 14.1, Tehran đã cảnh báo các nước láng giềng có quân đội Mỹ đồn trú rằng họ sẽ tấn công các căn cứ Mỹ nếu Washington tấn công.

Động thái này diễn ra khi Iran tìm cách ngăn chặn các mối đe dọa can thiệp nhân danh người biểu tình của Tổng thống Donald Trump.

Trong một cuộc phỏng vấn với CBS News hôm 13.1, ông Trump tuyên bố sẽ có "hành động rất mạnh mẽ" nếu Iran xử tử những người biểu tình.

Ông cũng kêu gọi người Iran tiếp tục biểu tình, và tuyên bố "sự trợ giúp đang đến".

Iran cảnh báo có thể tấn công căn cứ Mỹ ở nước láng giềng - Ảnh 1.

Ô tô bốc cháy trên đường phố trong một cuộc biểu tình tại Tehran, Iran hôm 8.1

ẢNH: REUTERS

Trong chuyến thăm một nhà tù ở Tehran nơi giam giữ những người biểu tình bị bắt, chánh án Iran cho biết việc xét xử và trừng phạt nhanh chóng những kẻ "chặt đầu hoặc thiêu sống người" là rất quan trọng để đảm bảo những sự việc như vậy không tái diễn.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khi trả lời phỏng vấn Fox News ngày 14.1 nói Iran không có kế hoạch treo cổ ai liên quan đợt biểu tình diễn ra 2 tuần qua.

Tổng thống Trump cùng ngày cũng cho hay ông đã được báo cáo rằng bạo lực liên quan biểu tình đã lắng xuống và ông tin là không có kế hoạch hành hình nào đối với người biểu tình.

"Chúng tôi đã được thông báo, khá nhiều, nhưng chúng tôi sẽ tìm hiểu xem thật sự là gì. Nhưng chúng tôi đã được báo rằng chuyện giết chóc ở Iran đang dừng lại, và không có kế hoạch hành hình nào", ông Trump nói.

Một quan chức Israel nói với Reuters rằng đánh giá của Israel là ông Trump đã quyết định can thiệp, mặc dù phạm vi và thời điểm của hành động này vẫn chưa rõ ràng.

Một quan chức Mỹ hôm 14.1 cho biết Washington đang rút nhân sự khỏi các căn cứ quan trọng trong khu vực như một biện pháp phòng ngừa trước căng thẳng khu vực leo thang.

Xem thêm bình luận