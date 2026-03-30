Iran cảnh báo Mỹ về cuộc chiến trên bộ

Iran ngày 29.3 tuyên bố sẵn sàng đáp trả một cuộc tấn công trên bộ.

Tuyên bố được đưa ra khi nước này cáo buộc Mỹ đang chuẩn bị một cuộc tấn công trên bộ dù vẫn tìm giải pháp đàm phán.

Trong thông điệp gửi đến quốc dân, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho biết: "chừng nào người Mỹ còn muốn Iran đầu hàng, câu trả lời của Iran là sẽ không bao giờ chấp nhận sự sỉ nhục".

Washington đã điều hàng nghìn lính thủy đánh bộ đến Trung Đông.

Theo thông tin từ quân đội Mỹ, hai đợt điều động đầu tiên đã đến nơi vào ngày 26.3 trên một tàu tấn công đổ bộ.

Tờ The Washington Post dẫn các quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran, mặc dù việc Tổng thống Donald Trump có phê duyệt việc triển khai này hay không vẫn chưa chắc chắn.

Một thành viên lực lượng cảnh sát đứng gác trên đường phố Tehran, Iran ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, các cuộc đàm phán đang được tổ chức tại Pakistan nhằm chấm dứt cuộc chiến đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và gây ra sự gián đoạn lớn nhất từ trước đến nay đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Diễn biến này diễn ra sau khi ngày 27.3, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen đã thực hiện các cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào Israel kể từ khi xung đột bắt đầu.

Các cuộc tấn công này cho thấy mối đe dọa tiềm tàng mới đối với vận tải biển toàn cầu.

Trong cuộc chiến ở Gaza, Houthi đã tấn công tàu thuyền tại eo biển Bab el-Mandeb – một điểm nghẽn hàng hải quan trọng dẫn đến kênh đào Suez.

Các nhà phân tích cho biết các cuộc tấn công tái diễn tại đây sẽ gây thêm áp lực lên nền kinh tế thế giới.

Iran tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Israel và một số quốc gia vùng Vịnh trong khi quân đội Israel cũng tiếp tục các đợt không kích không ngừng nghỉ nhằm vào Iran.

Ngày 29.3, Israel cho biết đã nhắm vào ngành công nghiệp sản xuất vũ khí của Tehran, bao gồm hàng chục địa điểm lưu trữ và sản xuất một ngày trước đó.

Nước này cũng tiếp tục tấn công các mục tiêu tại Lebanon trong chiến dịch chống Hezbollah.

Theo đài Al Manar của Lebanon, trong số đó có vụ tấn công vào một cơ quan truyền thông khiến ba phóng viên Lebanon thiệt mạng, cùng với một binh sĩ Lebanon.

Quân đội Israel cáo buộc một trong các phóng viên nằm trong một đơn vị tình báo của Hezbollah.