Iran công bố danh sách ứng cử viên tổng thống, cựu lãnh đạo bị loại

Bộ Nội vụ Iran ngày 9.6 công bố 6 ứng cử viên đủ điều kiện tham gia tranh cử tổng thống vào ngày 28.6 để thay thế cố Tổng thống Ebrahim Raisi, người qua đời trong tai nạn trực thăng hồi tháng 5.



Phó tổng thống Amirhossein Ghazizadeh-Hashemi đăng ký tranh cử hồi đầu tháng 6 AFP

Theo AFP, các ứng viên được sàng lọc từ 80 người đăng ký tranh cử bởi Hội đồng Giám hộ, cơ quan quyền lực phụ trách vấn đề bầu cử của Iran.

Trong số những ứng viên vượt qua vòng xét duyệt là Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf và cựu trưởng phái đoàn đàm phán hạt nhân Saeed Jalili.

Cựu Bộ trưởng Nội vụ Mostafa Pourmohammadi, nghị sĩ Massoud Pezeshkian, thị trưởng Tehran Alireza Zakaani và Phó tổng thống Amirhossein Ghazizadeh-Hashemi là những người còn lại được duyệt.

Hầu hết những vị trên đều có thiên hướng chính trị bảo thủ, ngoại trừ ông Pezeshkian được cho là nhà cải cách, theo AFP.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf AFP

Cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, người từng không qua được vòng xét duyệt vào các năm 2017 và 2021, lại tiếp tục bị loại khỏi danh sách.

Những người bị loại đáng chú ý còn có cựu Chủ tịch Quốc hội ôn hòa Ali Larijani và cựu tư lệnh Vahid Haghanian thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.

Hội đồng Giám hộ gồm 12 thành viên, đóng vai trò xét duyệt các ứng viên và giám sát bầu cử, có quyền phủ quyết dự luật do quốc hội thông qua. Hội đồng gồm 6 chuyên gia về luật Hồi giáo do lãnh tụ tối cao lựa chọn và 6 luật gia do quốc hội bầu ra từ các luật gia do lãnh đạo tư pháp đề cử. Lãnh đạo tư pháp là người được lãnh tụ tối cao bổ nhiệm.

Cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad REUTERS

Theo Reuters, cố Tổng thống Raisi từng được nhìn nhận là người sẽ kế nhiệm ông Ayatollah Ali Khamenei làm Lãnh tụ tối cao. Sau khi ông qua đời, Phó tổng thống thứ nhất Mohammad Mokhber đang đảm nhiệm vị trí tổng thống tạm quyền.

Việc vận động tranh cử sẽ diễn ra từ ngày 12-27.6. Cuộc bầu cử tổng thống Iran sẽ diễn ra vào ngày 28.6. Chính quyền mới sẽ tiếp quản quyền lực vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7, nhiệm kỳ 4 năm.