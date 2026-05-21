Iran củng cố kiểm soát eo biển Hormuz bằng cách nào?

Iran đang củng cố quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Theo hãng tin Reuters, Tehran đang triển khai một hệ thống phân tầng mới cho phép tàu thuyền đi qua an toàn trên tuyến đường thủy trọng yếu, và hệ thống này đang được các quốc gia sử dụng để tái bổ sung nguồn cung năng lượng đang cạn kiệt vì cuộc chiến.

Theo Reuters, với việc Iran hiện đang kiểm soát trên thực tế eo biển Hormuz, hệ thống này có thể bao gồm các thỏa thuận chính phủ với chính phủ, sự giám sát gắt gao của nhà chức trách Iran và đôi khi là các khoản phí để đổi lấy việc đi qua an toàn.

Ông Danny Citrinowicz, cựu sĩ quan tình báo Israel, hiện là nhà nghiên cứu cho Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia tại Israel, bình luận rằng "toàn bộ quy trình cần phải thông qua nhà chức trách Iran và chỉ sau khi họ nhận được sự chấp thuận từ Hải quân Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hải quân, lúc đó họ mới có thể ra khỏi eo biển".

Ông Citrinowicz cho biết: "Người Iran không chỉ có quyền kiểm soát an ninh, mà họ còn sử dụng điều đó cho các mục đích kinh tế và mục đích chính trị".

Chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel, dẫn đến việc Iran thắt chặt kiểm soát đối với eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu, đã khiến nền kinh tế thế giới rơi vào hỗn loạn.

Các tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz, Musandam, Oman ẢNH: REUTERS

Để tìm hiểu cách thức Iran đã củng cố quyền kiểm soát điểm thắt chiến lược này trong những tuần gần đây, Reuters đã phỏng vấn 20 người có hiểu biết về cơ chế đang phát triển, bao gồm các nguồn tin vận tải biển châu Á và châu Âu cũng như các quan chức Iran và Iraq, xem xét các tài liệu của Iran liên quan đến quy trình giám sát, và phân tích di chuyển của tàu.

Tổng hợp lại, các dữ liệu cung cấp cái nhìn hiếm hoi về cách thức hoạt động của kế hoạch Iran, với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo hùng mạnh đóng vai trò trung tâm.

Reuters phát hiện cơ chế mới của Iran bao gồm một hệ thống phân tầng ưu tiên cho các tàu liên kết với các đồng minh Nga và Trung Quốc, tiếp theo là các quốc gia như Ấn Độ và Pakistan có quan hệ chặt chẽ với Tehran, và sau đó là các thỏa thuận chính phủ với chính phủ cho phép các tàu như Agios Fanourios I đi qua.

"Vì vậy, nó không chỉ là vấn đề kinh tế, không chỉ là vấn đề an ninh, mà còn là vấn đề chính trị, sử dụng điều đó để tăng cường hợp tác với các quốc gia mà Iran đang tìm cách tăng cường hợp tác", ông Citrinowicz nhận định.

Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ra tuyên bố vào ngày 1.5 cảnh báo "về rủi ro trừng phạt khi thực hiện các khoản thanh toán này cho chế độ Iran hoặc yêu cầu bảo lãnh từ Iran để được đi qua an toàn" ở eo biển Hormuz.