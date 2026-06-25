Iran cứng rắn về eo biển Hormuz, Mỹ cảnh báo

Tin liên quan Thủ tướng Israel kêu gọi tự sản xuất vũ khí, giảm phụ thuộc Mỹ Theo tuyên bố được văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công bố ngày 23.6, ông một lần nữa kêu gọi nước này tăng cường quyền tự chủ quân sự và giảm sự phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ Mỹ. Thượng viện Mỹ đòi Tổng thống Trump ngừng hành động quân sự chống Iran Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Eo biển Hormuz Tehran Hormuz Washington Iran Mỹ Bahrain IRGC Vệ binh Cách mạng Oman Marco Rubio Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio Thu phí bản ghi nhớ Thỏa thuận ngừng bắn vùng vịnh Trung Đông đàm phán
Bình luận (0)