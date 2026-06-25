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Iran cứng rắn về eo biển Hormuz, Mỹ cảnh báo
Video Thế giới

Iran cứng rắn về eo biển Hormuz, Mỹ cảnh báo

Trúc Huỳnh - Văn Khoa
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 25.6 cảnh báo rằng các tàu nào vượt qua eo biển Hormuz mà không được cho phép đều ‘sẽ bị xử lý’.

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