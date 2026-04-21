Thế giới

Iran dọa tung 'quân bài mới' khi ngừng bắn với Mỹ sắp kết thúc

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
21/04/2026 10:38 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 21.4 cảnh báo nước này sẽ có những 'quân bài mới trên chiến trường' nếu xung đột tiếp diễn.

Viết trên mạng xã hội X ngày 21.4, ông Qalibaf cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi thực hiện phong tỏa, với mục đích “biến bàn đàm phán thành nơi Iran phải đầu hàng hoặc lấy cớ để Mỹ tiếp diễn xung đột”.

- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf

"Chúng tôi không chấp nhận đàm phán dưới những lời đe dọa. Trong 2 tuần qua, chúng tôi đã chuẩn bị để tung ra những quân bài mới trên chiến trường", ông viết. Lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran sẽ kết thúc ngày 22.4, song hiện chưa có dấu hiệu cho thấy hai bên sẵn sàng gia hạn.

Vào ngày 19.4, chỉ huy Không quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Majid Mousavi, nói trong video đăng trên mạng xã hội rằng vào thời điểm ngừng bắn, Iran đang bổ sung kho tên lửa và máy bay không người lái (UAV) với tốc độ nhanh hơn cả trước khi xung đột với Mỹ - Israel.

Tàu Iran bị bắt giữ có thể chở thiết bị lưỡng dụng

Ông Mousavi còn tuyên bố rằng: “Không như Iran, kẻ thù không có khả năng bổ sung đạn dược trong thời gian ngừng bắn”. Mỹ và Israel không phản hồi các tuyên bố này, theo The Jerusalem Post.

Trong khi đó, Tổng thống Trump tự tin rằng Iran sẽ ngồi vào bàn đàm phán, đồng thời cảnh báo về những hậu quả nếu điều này không diễn ra. "Họ sẽ đàm phán thôi. Nếu không làm như vậy, họ sẽ gặp phải những vấn đề chưa từng có trước đây", ông nói hôm 20.4.

Trang Axios dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ Phó tổng thống Mỹ JD Vance sẽ đến thủ đô Islamabad, Pakistan ngày 21.4 để đàm phán với Iran, dù Tehran chưa xác nhận tham dự.

Một nguồn tin cho biết phái đoàn Iran đang chờ quyết định từ Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei. Đồng thời, IRGC - lực lượng quân sự có sức ảnh hưởng chính trị lớn tại Iran - được cho là giữ lập trường cứng rắn rằng sẽ không đàm phán nếu Mỹ không chấm dứt phong tỏa.

Tin liên quan

Chiến lược sức ép của Mỹ trước Iran

Chiến lược sức ép của Mỹ trước Iran

Việc Mỹ bắt giữ tàu của Iran trên vịnh Oman là động thái gia tăng sức ép mới của Washington đối với Tehran, có thể khiến căng thẳng leo thang bất chấp các khả năng đàm phán giữa hai bên.

Tình hình Iran, Trung Đông mới nhất ngày 21.4

