Iran lại tuyên bố 'chắc chắn' đáp trả, Israel tập trận sẵn sàng đối phó

Một căn nhà ở phía bắc Israel bị thiệt hại do Hezbollah tấn công, trong hình ảnh đưa ra hôm 25.8 ẢNH: REUTERS

Bộ Ngoại giao Iran ngày 26.8 ra thông cáo cho biết nước này sẽ đáp trả "chắc chắn, có tính toán và chính xác" đối với Israel, sau khi cáo buộc Israel tiến hành vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran hôm 31.7.

"Iran không tìm cách gia tăng căng thẳng nhưng không hề sợ điều đó", Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nói với người đồng cấp Ý Antonio Tajani trong cuộc điện đàm. Thông cáo đề cập nội dung cuộc điện đàm nhưng chưa nêu rõ thời điểm.

Truyền thông Iran dẫn lời ông Araqchi nói rằng việc ám sát thủ lĩnh Hamas là "sự vi phạm không thể tha thứ đối với an ninh và chủ quyền của Iran". Đến nay, Israel không nhận hay phủ nhận trách nhiệm trong vụ việc.

Hezbollah tấn công căn cứ tình báo quân sự chính của Israel

Trong diễn biến liên quan, tờ The Times of Israel ngày 26.8 đưa tin các lực lượng an ninh Israel đang tổ chức tập trận mô phỏng việc ứng phó một cuộc tấn công của kẻ thù hoặc tấn công khủng bố xuyên biên giới phía bắc và phía nam, trước mối đe dọa từ Iran và dự báo lực lượng Hezbollah tiếp tục tấn công.

Các thông cáo từ quân đội và cảnh sát Israel cho hay cuộc diễn tập của quân đội diễn ra tại phía đông vùng Galilee, còn cuộc tập trận của cảnh sát diễn ra tại vùng Eilat.

Tại phía bắc, nơi người dân nhiều khu vực đã được sơ tán, quân đội cho biết người dân có thể sẽ thấy số lượng lớn xe quân sự di chuyển. "Bên cạnh đó, cuộc tập trận sẽ bao gồm các lực lượng mô phỏng phía đối phương", theo thông cáo của Lực lượng Phòng vệ Israel.

Trong khi đó, thành phố nghỉ dưỡng Eilat bên bờ biển Đỏ đã bị nhắm tới bởi nhiều máy bay không người lái (UAV) của lực lượng Houthi ở Yemen và các nhóm thân Iran tại Iraq.

Hoạt động diễn tập được tiến hành một ngày sau khi Hezbollah phóng hàng trăm rốc két và khoảng 20 UAV tập kích Israel, trước khi tỏ ý về khả năng còn có thêm hành động. Trước đó vào cùng ngày, Israel đã tập kích phủ đầu và cho rằng hành động đó đã hạn chế sức tấn công của Hezbollah.

Bình luận về việc Hezbollah tập kích Israel, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani nói rằng Israel đã mất sức mạnh răn đe vì không thể dự báo thời gian và địa điểm lực lượng Hezbollah tiến hành "tấn công giới hạn và có kiểm soát", theo Reuters.