Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Iran, Mỹ đạt thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn, chờ ông Trump chấp thuận
Video Thế giới

Iran, Mỹ đạt thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn, chờ ông Trump chấp thuận

La Vi
La Vi
29/05/2026 09:35 GMT+7

Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận vào ngày 28.5 để gia hạn lệnh ngừng bắn và dỡ bỏ các hạn chế đối với việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa phê duyệt còn truyền thông Iran cho biết thỏa thuận vẫn chưa được hoàn tất.

Trong khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent không hé lộ gì về một thỏa thuận khả thi giữa Mỹ và Iran, hãng tin Reuters hôm 28.5 dẫn các nguồn tin cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, và dỡ bỏ các hạn chế đối với việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz.

Nhưng các nguồn tin cho biết Tổng thống Donald Trump vẫn chưa phê duyệt thỏa thuận này.

“Việc đi trước quyết định của tổng thống luôn là một sai lầm, vì vậy tất cả sẽ phụ thuộc vào quyết định của tổng thống", ông Bessent nói.

Iran, Mỹ đạt thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn, chờ ông Trump chấp thuận - Ảnh 1.

Eo biển Hormuz nhìn từ Musandam, Oman

ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết văn bản của một bản ghi nhớ có thể đạt được với Mỹ vẫn chưa được hoàn thiện hoặc xác nhận.

Theo các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, thỏa thuận sẽ cho phép tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz… trong khi các nhà đàm phán giải quyết các vấn đề khó khăn như chương trình hạt nhân của Iran.

Nếu một thỏa thuận mới được thông qua, đó sẽ là bước tiến lớn nhất hướng tới hòa bình kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 28.2.

Tin tức về thỏa thuận khả thi này xuất hiện sau một loạt các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng giữa hai nước, gây lo ngại đến lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực vào đầu tháng 4.

Thỏa thuận mới sẽ quy định việc vận chuyển hàng hóa không bị hạn chế qua eo biển và yêu cầu Mỹ cũng dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Mỹ cũng sẽ dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với việc bán dầu của Iran.

Mỹ cảnh báo Oman không nên tham gia vào bất kỳ nỗ lực nào với Iran nhằm áp đặt phí di chuyển qua ở eo biển Hormuz, và ông Trump hôm 27.5 đã đe dọa ném bom nước này.

Ông Trump cho biết: “Họ muốn kiểm soát eo biển Hormuz. Nhưng không ai sẽ được kiểm soát - đó là vùng biển quốc tế và Oman sẽ hành xử giống như mọi người khác, nếu không chúng ta sẽ phải ném bom Oman”

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent hôm 28.5 cho biết đại sứ Oman đã nói với ông rằng nước này không có kế hoạch áp đặt phí qua lại eo biển: "Tôi đã có cuộc gọi với đại sứ Oman sáng nay, và ông ấy đảm bảo với tôi rằng không có kế hoạch thu phí qua eo biển. Như ông ấy đã nói, hai nước chúng ta đã có 200 năm quan hệ tốt đẹp. Ông ấy muốn có thêm 200 năm nữa."

Oman chưa đề cập đến ý tưởng cùng kiểm soát eo biển với Iran, nhưng cho biết hai nước đã thảo luận về tự do hàng hải.

Còn Tehran bày tỏ tình đoàn kết với Oman sau những gì Iran gọi là "những lời đe dọa của các quan chức Mỹ".

Tin liên quan

Mỹ lại tấn công, Iran nói gì?

Mỹ lại tấn công, Iran nói gì?

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mới sau khi máy bay không người lái của Iran gây ra mối đe dọa cho lực lượng Mỹ và hoạt động vận chuyển thương mại ở eo biển Hormuz, một quan chức Mỹ cho biết như vậy hôm 27.5.

Khám phá thêm chủ đề

Iran Mỹ thỏa thuận Eo biển Hormuz Xung đột Iran
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận