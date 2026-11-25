Iran nói 'chẳng ai tin' cáo buộc từ Israel về vũ khí hóa học

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cáo buộc Iran đang phát triển vũ khí hóa học dù chưa đạt đến năng lực sử dụng để tấn công Israel, trong khi Iran bác bỏ.