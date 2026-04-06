Iran phản đối tạm ngừng bắn, ông Trump cảnh báo điều tồi tệ

Sau khi xác nhận đã nhận được đề xuất ngừng bắn từ các bên trung gian, Iran đã đưa ra quan điểm phản hồi của nước này cho Pakistan. Hãng thông tấn IRNA đưa tin rằng phản hồi của Iran gồm 10 điểm, theo đó, nước này bác bỏ khả năng ngừng bắn tạm thời và yêu cầu một thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn xung đột.

Bên cạnh đó, Iran cũng yêu cầu chấm dứt sự thù địch trong khu vực, thiết lập khuôn khổ cho việc qua lại an toàn tại eo biển Hormuz, tái thiết và dỡ bỏ cấm vận Iran.

"Những sự kiện này một lần nữa chứng tỏ ưu thế của Iran trong cuộc chiến. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã rút lại những lời đe dọa trước đó bằng cách kéo dài thêm hạn chót lặp đi lặp lại", hãng thông tấn thông báo.

Phát biểu tại sự kiện mở trứng Phục sinh cho trẻ em ở Nhà Trắng cùng ngày, Tổng thống Trump cho rằng đề xuất ngừng bắn 45 ngày với Iran là một bước tiến đáng kể nhưng "chưa đủ tốt", theo CNN.

"Họ đã đưa ra một đề xuất, đó là đề xuất đáng kể. Đó là bước tiến đáng kể nhưng nó chưa đủ tốt", ông Trump nói, chê trách Iran vì không nắm bắt cơ hội được ông trao cho để chấm dứt xung đột. Nhà lãnh đạo cho biết rất tức giận với chính quyền Iran và tuyên bố họ sẽ phải trả giá đắt.

Chủ nhân Nhà Trắng lặp lại những lời đe dọa rằng ông có những lựa chọn tồi tệ hơn cả các đe dọa tấn công nhà máy điện và cầu đường tại Iran. "Họ sẽ không có cầu, họ sẽ không có nhà máy điện, họ sẽ không có gì cả. Tôi sẽ không đi sâu chi tiết bởi vì còn những điều khác tồi tệ hơn hai thứ trên", ông Trump nói.

Hạn chót mà ông đặt ra để Iran chấp nhận một thỏa thuận là 20 giờ ngày 7.4 giờ miền Đông Mỹ (7 giờ ngày 8.4, giờ VN). Ông Trump nói rằng đó là hạn chót cuối cùng.

"Cuộc chiến có thể chấm dứt rất nhanh chóng nếu họ làm điều họ phải làm. Họ phải làm một số thứ. Họ biết điều đó, tôi nghĩ họ đang đàm phán một cách thiện chí", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cho hay Phó tổng thống JD Vance, Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner của ông đang đối thoại với các nước trung gian về xung đột với Iran.

Mặt khác, nhà lãnh đạo cho rằng chính quyền mới tại Iran hiện nay, theo ông là thế hệ thứ ba, "thông minh và có lý lẽ hơn nhiều".