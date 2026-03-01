Iran tấn công trả đũa vào cơ sở Mỹ ở các quốc gia Ả Rập nào?

Iran đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở của Mỹ trên khắp các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh để trả đũa một cuộc tấn công chung quy mô lớn nhằm vào Iran của Mỹ và Israel, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột trong khu vực.

Theo Hãng thông tấn Fars, chính phủ Iran hôm 28.2 đã xác nhận các cuộc tấn công của họ nhằm vào một số mục tiêu, bao gồm Bahrain, Kuwait, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nơi có các căn cứ không quân có quân Mỹ đồn trú.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tất cả các mục tiêu quân sự của Israel và Mỹ ở Trung Đông đã bị "những đòn tấn công mạnh mẽ từ tên lửa Iran" tấn công.

Lực lượng này cho biết: "Chiến dịch này sẽ tiếp tục không ngừng nghỉ cho đến khi kẻ thù bị đánh bại hoàn toàn". Đồng thời, lực lượng này nói thêm rằng tất cả tài sản của Mỹ trên khắp khu vực đều được coi là mục tiêu hợp pháp của quân đội Iran.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hamid Ghanbari nói với Al Jazeera rằng Iran có quyền tự vệ và lấy làm tiếc về bất kỳ thiệt hại nhân mạng nào do leo thang quân sự hiện nay gây ra.

Trong một bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Tổng thư ký Antonio Guterres, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết Iran sẽ "tiếp tục thực thi quyền tự vệ của mình một cách dứt khoát và không do dự cho đến khi hành động xâm lược chấm dứt hoàn toàn và rõ ràng".

Chiến dịch trả đũa của Iran đang nhắm vào những quốc gia nào trong khu vực?

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Theo hãng thông tấn nhà nước của nước này, ít nhất một người đã thiệt mạng ở Abu Dhabi, thủ đô của UAE, sau khi một số tên lửa phóng từ Iran bị đánh chặn. Hãng thông tấn không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trong khi đó, một đám cháy đã bùng phát gần một khách sạn trên khu vực đảo Palm Islands (Quần đảo Cọ) nổi tiếng của Dubai, với những cột khói lớn có thể nhìn thấy từ xa khi nhiều tiếng nổ vang vọng suốt cả ngày.

Văn phòng truyền thông Dubai sau đó xác nhận một "vụ việc" tại một tòa nhà ở khu vực Palm Jumeirah khiến một đám cháy bùng phát và bốn người bị thương.

Bahrain

Bahrain cho biết một cuộc tấn công bằng tên lửa đã nhắm vào trụ sở của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, đặt tại thủ đô Manama.

Chính phủ nước này gọi đây là một "cuộc tấn công phản bội" và "sự vi phạm trắng trợn đối với chủ quyền và an ninh của vương quốc".

Sau đó, các đoạn phim lan truyền trên mạng xã hội dường như cho thấy một máy bay không người lái (UAV) Shahed của Iran đâm sầm vào một tòa tháp nằm gần trụ sở, khiến tòa nhà bốc cháy.

Bộ Nội vụ Bahrain cho biết một số tòa nhà dân cư ở Manama đã bị đánh trúng và đăng tải trên mạng xã hội X rằng lực lượng phòng vệ dân sự đã tham gia các hoạt động chữa cháy và cứu hộ tại các địa điểm bị ảnh hưởng.

Một tòa nhà bốc cháy sau khi bị tấn công tại quận Seef, Manama, Bahrain hôm 28.2 ẢNH: REUTERS

Kuwait

Bộ Quốc phòng Kuwait cho biết căn cứ không quân Ali al-Salem đã bị tấn công bởi một số tên lửa đạn đạo, tất cả đều bị hệ thống phòng không Kuwait đánh chặn.

Người phát ngôn của Cục Hàng không Dân dụng Nhà nước Kuwait, ông Abdullah al-Rajhi, cho biết một máy bay không người lái (UAV) đã nhắm mục tiêu vào Sân bay Quốc tế Kuwait, khiến một số nhân viên bị thương nhẹ và gây thiệt hại vật chất cho nhà ga hành khách.

Qatar

Tại Qatar, Bộ Quốc phòng cho biết đã "ngăn chặn" các cuộc tấn công nhằm vào nước này theo một "kế hoạch an ninh đã được phê duyệt trước", đánh chặn "tất cả tên lửa" trước khi chúng tới được lãnh thổ.

Theo các nguồn tin nói với Al Jazeera, một radar cảnh báo sớm tầm xa ở phía bắc Qatar đã bị một tên lửa Iran nhắm mục tiêu. Không có thương vong nào được báo cáo.

Ả Rập Xê Út

Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út xác nhận Iran đã nhắm mục tiêu vào Riyadh và khu vực phía đông của vương quốc, đồng thời nói thêm rằng các cuộc tấn công đã bị đánh bại.

Iraq

Một phóng viên của Al Jazeera đưa tin sân bay Erbil ở khu vực người Kurd thuộc miền bắc Iraq đã bị tấn công hai lần vào hôm 28.2.

Phóng viên cho biết một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đã nhắm vào Sân bay Quốc tế Erbil, nhưng lực lượng phòng không đã đánh chặn và bắn hạ.

Theo hãng tin AP, một cuộc không kích bằng máy bay không người lái (UAV) đã nhắm vào trụ sở của nhóm vũ trang Kataeb Hezbollah ở phía tây nam Baghdad, khiến hai người thiệt mạng.

Theo một nguồn tin nói với hãng tin AFP, sau đó có báo cáo về nhiều cuộc không kích hơn nhằm vào Jurf al-Nasr, một căn cứ quân sự của Iraq từng là nơi đóng quân của nhóm bán quân sự này.

Một quan chức của nhóm vũ trang Kataib Hezbollah, được cho là thân Iran, xác nhận một cuộc tấn công mới đã xảy ra.

Kataib Hezbollah trong một tuyên bố cảnh báo "chúng tôi sẽ sớm bắt đầu tấn công các căn cứ của Mỹ để đáp trả sự xâm lược của họ".

Giao thông vận tải

Qatar, Kuwait, Bahrain và UAE đều tạm thời đóng cửa không phận và lên án các cuộc tấn công của Iran vào lãnh thổ của họ.

Theo hãng tin Reuters dẫn Cơ quan Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh, các tàu biển hoạt động trong Vùng Vịnh cho biết họ đã nhận được thông báo về việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Tuyến đường xuất khẩu dầu mỏ quan trọng này kết nối các nhà sản xuất dầu lớn nhất Vịnh, như Ả Rập Xê Út, Iran, Iraq và UAE, với vịnh Oman và biển Ả Rập.