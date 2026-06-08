Iran tấn công Israel, ông Trump nói sẽ gây áp lực để Israel không trả đũa

Iran lâu nay luôn khẳng định bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Mỹ sẽ phụ thuộc vào việc duy trì lệnh ngừng bắn ở Lebanon. Israel đã đưa quân vào Lebanon từ tháng 3 để truy đuổi nhóm vũ trang Hezbollah sau khi các tay súng thuộc nhóm này phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel để thể hiện tình đoàn kết với Tehran.

Trong ngày 7.6, Israel đã lần đầu tiên tiến hành các cuộc tấn công vào khu vực Beirut kể từ khi Mỹ tuyên bố kế hoạch ngừng bắn cho Lebanon tuần trước.

Để đáp trả, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết bắn tên lửa vào căn cứ không quân Ramat David, gần Nazareth. Quân đội Israel cho biết hệ thống phòng thủ đã ngăn chặn được các tên lửa này.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Israel cho hay ông Trump và ông Netanyahu đã nói chuyện qua điện thoại trong gần nửa giờ.

Trước đó, ông Trump nói với trang tin Axios rằng ông sẽ gây áp lực lên ông Netanyahu để ông không trả đũa. Ông Trump nói: “Israel đã tấn công và Iran cũng đã tấn công. Chúng ta không cần thêm một cuộc tấn công nào nữa”. Tổng thống Mỹ khẳng định; “Chúng ta đang rất gần một thỏa thuận cuối cùng với Iran. Đó sẽ là một thỏa thuận tốt. Tôi không muốn nó đổ bể vì những gì đang xảy ra hiện nay.”

Ngay sau nửa đêm theo giờ địa phương, quân đội Israel đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn, dẫn lời Tham mưu trưởng Eyal Zamir nói rằng lực lượng của ông chưa nhận được lệnh tấn công Iran cho đến nay, nhưng "dứt khoát" sẽ làm như vậy một khi nhận được lệnh.

Kể từ khi bắt đầu các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt chiến tranh, Israel đã tiếp tục các cuộc tấn công ở Lebanon trong cuộc xung đột với Hezbollah. Phía Israel cho rằng cuộc xung đột ở Lebanon nên được xử lý riêng biệt với bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào với Iran. Ngược lại, Tehran yêu cầu một thỏa thuận hòa bình với Mỹ phải bao gồm cả Lebanon, và cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Israel ở Lebanon đang gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán.

Ông Trump đã gây áp lực để Israel tấn công vào Lebanon nhằm tạo điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình với Iran. Vào tuần trước, ông đã dùng nhiều từ ngữ nặng nề chỉ trích ông Netanyahu trong một cuộc điện đàm giữa hai người. Sau cuộc điện đàm đó, ông Netanyahu dường như đã từ bỏ kế hoạch tấn công Beirut.

Nhưng Israel chưa bao giờ hoàn toàn ngừng chiến dịch ở Lebanon, một hoạt động quân sự đã làm hàng nghìn người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người mất nhà cửa. Hezbollah, lực lượng không tham gia đàm phán ngừng bắn, cũng tiếp tục các cuộc tấn công và tuyên bố sẽ không từ bỏ vũ khí trừ khi Israel ngừng tấn công và rút quân khỏi Lebanon.

Netanyahu cho biết các cuộc tấn công của Israel hôm 7.6 vào vùng ngoại ô phía nam Beirut là để đáp trả việc Hezbollah bắn vào Israel.

Iran tấn công Israel hôm 7.6 ẢNH: REUTERS

Cuộc chiến trên diện rộng đã rơi vào bế tắc kể từ khi Mỹ và Israel tạm ngừng các cuộc tấn công vào Iran vào đầu tháng 4, cùng với việc Tehran phong tỏa hầu hết tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ chính của Trung Đông. Washington cũng đã áp đặt lệnh phong tỏa riêng đối với các cảng của Iran.

Mặc dù Washington và Tehran đều nói sắp đạt được một thỏa thuận sơ bộ để mở lại eo biển, nhưng hai bên vẫn liên tục tấn công ăn miếng trả miếng.

Ông Trump đã nói rằng bất kỳ thỏa thuận nào để chấm dứt chiến tranh đều phải ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Các yêu cầu của Tehran bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ và quốc tế, công nhận ảnh hưởng của nước này đối với eo biển và việc giải phóng hàng tỉ USD tài sản bị đóng băng.

Một nguồn tin quen thuộc với kế hoạch của Mỹ hôm 6.6 nói với Reuters rằng Washington có thể cung cấp tài sản của Iran cho các nước láng giềng vùng Vịnh để khắc phục thiệt hại do Iran gây ra.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi hôm 7.6 cho biết bất kỳ sự chuyển hướng tài sản nào của Iran như vậy sẽ là bất hợp pháp, và Tehran sẽ có các biện pháp đáp trả.