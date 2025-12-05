Iran tập trận phóng tên lửa rầm rộ tại vùng Vịnh

Trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự kéo dài 2 ngày nhằm đối phó với các mối đe dọa từ nước ngoài, hải quân IRGC đã phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình vào các mục tiêu mô phỏng trên biển, theo Reuters. Truyền thông Iran đưa tin đã có một đợt phóng tên lửa quy mô lớn gồm tên lửa hành trình Qadr-110, Qadr-380 và Qadr-360 cùng các tên lửa đạn đạo, nhắm vào các mục tiêu ở vịnh Oman. Đồng thời, máy bay không người lái cũng tấn công các căn cứ địch giả định.

Iran phóng tên lửa trong cuộc tập trận tại vịnh Ba Tư và vịnh Oman trong ảnh được công bố ngày 4.12 ẢNH: AP

Cuộc tập trận của hải quân IRGC bắt đầu từ hôm 4.12 tại eo biển Hormuz chiến lược và vịnh Oman. Iran nhấn mạnh mức độ sẵn sàng cao và "tinh thần bất khuất, kiên cường" của các thủy thủ trong việc đối phó với mọi mối đe dọa.

Trước đó, Iran đã tổ chức một cuộc diễn tập chống khủng bố tại tỉnh Đông Azerbaijan ở phía tây bắc với sự tham gia của các thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Theo đài truyền hình nhà nước Press TV, cuộc diễn tập này vừa nhằm gửi thông điệp "hòa bình và hữu nghị" tới các nước láng giềng, vừa cảnh báo kẻ thù rằng "bất kỳ tính toán sai lầm nào cũng sẽ nhận được phản ứng quyết liệt".

Các cuộc tập trận trên bộ và trên biển diễn ra sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran vào tháng 6, trong đó Mỹ đã tham gia cùng Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

Iran phóng tên lửa trong một cuộc tập trận hồi tháng 8 ẢNH: REUTERS

Phương Tây coi chương trình tên lửa đạn đạo của Iran vừa là mối đe dọa quân sự đối với sự ổn định khu vực, vừa là phương tiện tiềm năng để mang đầu đạn hạt nhân nếu Tehran phát triển được vũ khí hạt nhân.

Cuộc diễn tập trên bộ ở phía tây bắc là một trong chuỗi các cuộc tập trận của SCO nhằm tăng cường phối hợp giữa các quốc gia thành viên và đối tác. Ả Rập Xê Út, Iraq, Oman và Azerbaijan cũng tham gia các cuộc diễn tập chống khủng bố xuyên biên giới này.

SCO, khối an ninh và kinh tế Á-Âu được thành lập năm 2001 để chống khủng bố, ly khai và chủ nghĩa cực đoan, thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung giữa các thành viên. Tổ chức này bao gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Pakistan và một số nước Trung Á, cùng với các quan sát viên và đối tác đối thoại như Iran, Ả Rập Xê Út và một số quốc gia khác tham gia các hoạt động được chọn lọc.