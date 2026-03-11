Iran trải qua 'ngày không kích dữ dội nhất', ông Trump tìm cách chấm dứt xung đột?

Một đoạn phim được nhân chứng công bố hôm 10.3 cho thấy các tòa nhà bị phá hủy và những đống đổ nát ở Karaj (miền tây Tehran), khi Mỹ và Israel dội bom xuống Iran

Cả Lầu Năm Góc và người dân Iran đều cho rằng đây là các cuộc không kích dữ dội nhất của cuộc xung đột.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố: "Hôm nay một lần nữa sẽ là ngày không kích dữ dội nhất của chúng tôi bên trong lãnh thổ Iran. Nhiều máy bay chiến đấu nhất, nhiều máy bay ném bom nhất, nhiều cuộc không kích nhất. Tình báo được tinh chỉnh và tốt hơn bao giờ hết. Đó là một mặt. Mặt khác, trong 24 giờ qua, Iran đã bắn số lượng tên lửa ít nhất mà nước này có thể bắn kể từ đầu cuộc xung đột".

Một tòa nhà bị tấn công tại Tehran, Iran ẢNH: REUTERS

Đoạn video gần đây của Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran cho thấy các tình nguyện viên đang tìm kiếm người bị thương trong đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy ở Tehran.

Cảnh quay cho thấy các nạn nhân người đầy bụi bặm và mảnh vỡ khi được giải cứu và đặt lên cáng.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố sẽ chặn các chuyến hàng dầu mỏ từ vùng Vịnh trừ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel chấm dứt, một động thái làm gia tăng rủi ro cho nền kinh tế toàn cầu.

Trong khi đó, thị trường toàn cầu đang dự đoán rằng Tổng thống Donald Trump sẽ sớm chấm dứt chiến tranh.

Hôm 9.3, phóng viên hỏi ông Trump: "Thưa Tổng thống, ông đã nói cuộc chiến đã kết thúc. Nhưng bộ trưởng quốc phòng của ông nói đây mới chỉ là khởi đầu. Vậy rốt cuộc là thế nào và người Mỹ nên chờ đợi cuộc chiến kéo dài bao lâu?".

Ông Trump đáp: "Tôi nghĩ ông có thể nói cả hai. Đó là sự khởi đầu của việc xây dựng một đất nước mới. Nhưng chắc chắn là Iran không còn hải quân. Iran không còn không quân...".

Việc kết thúc chiến sự nhanh chóng cho phép dòng chảy dầu mỏ trở lại dường như sẽ loại trừ khả năng lật đổ chính quyền Iran. Tại đây, người dân hôm 9.3 đã tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn để ủng hộ việc ông Mojtaba Khamenei trở thành lãnh đạo tối cao thay cha mình là cố lãnh tụ Ali Khamenei đã thiệt mạng ngay trong ngày đầu tiên của cuộc chiến.

Ông Trump vẫn chưa xác định chiến thắng sẽ như thế nào, nhưng vào hôm 9.3, ông đã không lặp lại tuyên bố rằng Iran phải để ông chọn nhà lãnh đạo cho họ.

Theo đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc, hơn 1.300 thường dân Iran đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel bắt đầu.