Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Iraq khai quật mộ tập thể 4.000 người bị IS hành quyết

Trí Đỗ
Trí Đỗ
18/08/2025 07:02 GMT+7

Chính phủ Iraq đã bắt đầu khai quật một khu mộ tập thể gần thành phố Mosul, nơi được cho là có hàng ngàn người bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hành quyết.

Ông Ahmed al-Assadi, Giám đốc dự án khai quật mộ của Iraq, cho biết giai đoạn đầu tiên, được triển khai vào hôm 10.8, bao gồm hoạt động khai quật bề mặt tại hố sụt Khasfa, cách thành phố Mosul khoảng 20 km về phía nam, nhằm tìm kiếm những nạn nhân bị sát hại trong giai đoạn IS kiểm soát khu vực vào năm 2014 - 2017, theo AFP ngày 17.8.

Iraq khai quật mộ tập thể 4.000 người bị IS hành quyết- Ảnh 1.

Các chuyên gia khai quật hài cốt tại Khasfa, gần thành phố Mosul (miền bắc Iraq) ngày 17.8.2025

ẢNH: AFP

"Đây là một trong những ngôi mộ tập thể lớn nhất và bi thảm nhất ở Iraq. Chúng tôi tin rằng nơi đây chứa hàng nghìn nạn nhân, bao gồm cả những binh lính bị IS hành quyết và cư dân Mosul", Giám đốc Ahmed al-Assadi nói.

Theo AFP, nhóm khai quật đã phát hiện nhiều hộp sọ người bị chôn vùi trong cát. Toàn bộ hài cốt sẽ được bàn giao cho Viện Pháp y Iraq để xét nghiệm ADN, xác định danh tính các nạn nhân.

Nỗ lực khai quật gặp khó khăn do nước lưu huỳnh ngầm làm nền đất không ổn định, dễ làm hư hại di cốt và gây khó khăn cho việc giám định ADN. "Điều này sẽ khiến việc xác định ADN trở nên rất khó khăn. Cần phải nghiên cứu thêm trước khi có thể bắt đầu đào sâu hơn. Hố sụt sâu gần 150 m và rộng 110 m", ông Ahmed al-Assadi cho hay.

Một báo cáo năm 2018 của Liên Hiệp Quốc mô tả khu vực Khasfa có thể là ngôi mộ tập thể lớn nhất ở Iraq, với ước tính chính thức cho thấy ít nhất 4.000 thi thể, thậm chí có thể nhiều hơn, được chôn cất tại đây. Liên Hiệp Quốc cũng ước tính trên khắp Iraq, IS có thể để lại hơn 200 ngôi mộ tập thể, có thể chứa tới 12.000 thi thể.

Các quan chức Iraq gọi Khasfa là địa điểm diễn ra "một trong những vụ thảm sát tồi tệ nhất" do IS thực hiện, ám chỉ vụ hành quyết 280 người chỉ trong một ngày vào năm 2016, nhiều người trong số họ là nhân viên Bộ Nội vụ Iraq.

Tổ chức IS trỗi dậy vào năm 2014 và kiểm soát vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria, tuyên bố thành lập "nhà nước" tự xưng trải dài trên cả 2 quốc gia. Tuy nhiên, năm 2017, quân chính phủ và các lực lượng dân quân Iraq, với hậu thuẫn của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu, đã đánh bật IS khỏi Mosul và giành lại toàn bộ lãnh thổ mà tổ chức này từng kiểm soát.

Tin liên quan

Nga bác tin khai quật mộ 'siêu điệp viên' Mossad ở Syria

Nga bác tin khai quật mộ 'siêu điệp viên' Mossad ở Syria

Bộ Ngoại giao Nga hôm 17.4 bác bỏ thông tin từ báo chí Israel cho rằng Nga đã mang hài cốt của Eli Cohen, điệp viên huyền thoại của Israel, ra khỏi Syria, nơi ông đã bị tử hình hơn 5 thập niên trước.

Cháy trung tâm mua sắm mới mở ở Iraq, 60 người thiệt mạng

Hàng trăm dân quân từ Iraq vượt biên vào Syria để hỗ trợ chống phe đối lập?

Khám phá thêm chủ đề

Iraq IS Khai quật mộ thành phố Mosul
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận