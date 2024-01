Iraq muốn ngừng hoạt động của liên quân quốc tế

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani phát biểu tại cuộc họp báo ở Baghdad hôm 28.12.2023 REUTERS

Phát biểu trên được đưa ra ngày 5.1, chỉ 1 ngày sau khi Mỹ giết chết một thủ lĩnh dân quân ở thủ đô Baghdad, khiến các nhóm liên kết với Iraq tức giận.

Mỹ hiện duy trì 3.400 binh sĩ ở Syria và Iraq với sứ mệnh hỗ trợ lực lượng địa phương ngăn chặn sự trỗi dậy của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), vốn chiếm giữ nhiều khu vực ở cả 2 nước vào năm 2014 trước khi bị đánh bại. Lầu Năm Góc không bình luận về diễn biến mới. Thay vào đó, Bộ Quốc phòng Mỹ nói sẽ tiếp tục tham vấn với Iraq về sự an toàn của lực lượng Mỹ, đồng thời tập trung vào sứ mệnh đánh bại IS.