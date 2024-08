IS nhận trách nhiệm vụ đâm dao chết người ở Đức

Người đầu tiên bị bắt vào sáng 24.8 là một thiếu niên 15 tuổi, song cảnh sát không coi đây là nghi phạm chính của vụ đâm dao.



Nghi phạm thứ hai bị bắt sau khi cảnh sát khám xét một ngôi nhà dành cho người tị nạn. Người đứng đầu cơ quan nội vụ bang Bắc Rhine-Westphalia Herbert Reul phát biểu trên truyền hình rằng đây là nghi phạm thực sự của vụ án. “Người đàn ông mà chúng tôi truy lùng cả ngày nay đã bị bắt giữ”, ông nói, thêm rằng cảnh sát đã tìm thấy bằng chứng kết tội nghi phạm, Hãng AFP đưa tin.

Cảnh sát ngày 24.8 bắt nghi phạm sau vụ đâm dao tại Đức ẢNH: REUTERS

Hiện giới chức Đức chưa xác định nghi phạm thứ hai bị bắt có phải thủ phạm vụ tấn công hay không.

Vụ đâm dao xảy ra ngày 23.8 tại một lễ hội tại thành phố Solingen (bang Bắc Rhine-Westphalia), sự kiện kéo dài trong 3 ngày đánh dấu 650 năm thành lập thành phố Đức, khiến 3 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Viết trên tài khoản Telegram, Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố vụ tấn công được thực hiện bởi một thành viên của nhóm, nhằm trả thù cho người Hồi giáo ở Palestine và những nơi khác.

IS không lập tức đưa ra bằng chứng nào, cũng như không rõ mối quan hệ giữa kẻ tấn công với nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Theo The Guardian, một số tài khoản tự nhận là đại diện phát ngôn cho IS từng đưa ra tuyên bố sai sự thật về trách nhiệm trong các vụ tấn công trước đây.

Giới chức Đức không loại trừ khả năng có động cơ khủng bố trong vụ tấn công, một phần do thủ phạm nhiều khả năng không quen biết các nạn nhân. Cảnh sát phát hiện ít nhất một loại vũ khí được dùng trong vụ tấn công và đang phân tích dấu vết ADN. Cảnh sát nêu thêm không có dấu hiệu nào cho thấy mối đe dọa an ninh trước khi diễn ra lễ hội ở Solingen.

Viết trên mạng xã hội X, Thủ tướng Đức Olaf Scholz chia buồn với thành phố và các nạn nhân, nêu rõ thủ phạm cần phải sớm bị bắt và trừng phạt theo pháp luật.