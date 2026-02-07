Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom khiến 31 người chết ở Pakistan

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
07/02/2026 10:00 GMT+7

Một vụ đánh bom liều chết tại một nhà thờ Hồi giáo Shiite ở thủ đô Islamabad (Pakistan) ngày 6.2 đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 169 người khác bị thương.

Theo AFP ngày 7.2, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom nói trên. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại thủ đô Pakistan, kể từ sau vụ đánh bom khách sạn Marriott vào năm 2008 khiến 60 người chết.

Cơ quan chức năng cho biết 31 người đã thiệt mạng trong vụ nổ tại nhà thờ Hồi giáo Imam Bargah Qasr-e-Khadijatul Kubra ở khu vực Tarlai, ngoại ô Islamabad. Vụ đánh bom xảy ra vào lễ cầu nguyện diễn ra vào mỗi thứ sáu của người Hồi giáo. Kẻ đánh bom đã đứng trước cổng và tự kích nổ.

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom khiến 31 người chết ở Pakistan - Ảnh 1.

Nhân thân của những người thiệt mạng bật khóc sau vụ đánh bom nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan ngày 6.2

ẢNH: AFP

Theo nhóm SITE Intelligence Group có trụ sở tại Mỹ, chuyên theo sát thông tin từ các nhóm thánh chiến, IS thông báo rằng một trong những thành viên đã nhắm mục tiêu vào đám đông, kích nổ áo bom, "khiến nhiều người chết và bị thương".

Ông Muhammad Kazim, một tín đồ 52 tuổi, cho biết một vụ nổ "cực kỳ mạnh" đã xảy ra trong tòa nhà ngay khi buổi cầu nguyện vừa bắt đầu. Những nhân chứng khác kể lại còn có tiếng súng sau vụ nổ.

Hiện trường vụ đánh bom tự sát đẫm máu tại Pakistan

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố sẽ tìm ra những kẻ gây ra vụ tấn công và buộc chúng chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh lực lượng an ninh Pakistan đang phải đối phó với các cuộc nổi dậy ngày càng dữ dội ở các tỉnh phía nam và khu vực phía bắc giáp biên giới Afghanistan.

Pakistan là quốc gia có phần đông tín đồ Hồi giáo dòng Sunni, song dòng Shiite cũng chiếm khoảng 10 - 15% dân số và thường là mục tiêu của các vụ tấn công những năm qua.

Tin liên quan

Đánh bom tự sát tại Pakistan, 16 binh sĩ thiệt mạng

Đánh bom tự sát tại Pakistan, 16 binh sĩ thiệt mạng

Một vụ đánh bom tự sát ở Pakistan hôm nay 28.6 đã làm 16 binh sĩ thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.

Đánh bom tự sát tại nhà thờ Syria, ít nhất 20 người thiệt mạng

Khám phá thêm chủ đề

Pakistan IS đánh bom liều chết Đánh bom Hồi giáo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận