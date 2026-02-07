IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom khiến 31 người chết ở Pakistan

Theo AFP ngày 7.2, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom nói trên. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại thủ đô Pakistan, kể từ sau vụ đánh bom khách sạn Marriott vào năm 2008 khiến 60 người chết.

Cơ quan chức năng cho biết 31 người đã thiệt mạng trong vụ nổ tại nhà thờ Hồi giáo Imam Bargah Qasr-e-Khadijatul Kubra ở khu vực Tarlai, ngoại ô Islamabad. Vụ đánh bom xảy ra vào lễ cầu nguyện diễn ra vào mỗi thứ sáu của người Hồi giáo. Kẻ đánh bom đã đứng trước cổng và tự kích nổ.

Nhân thân của những người thiệt mạng bật khóc sau vụ đánh bom nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan ngày 6.2 ẢNH: AFP

Theo nhóm SITE Intelligence Group có trụ sở tại Mỹ, chuyên theo sát thông tin từ các nhóm thánh chiến, IS thông báo rằng một trong những thành viên đã nhắm mục tiêu vào đám đông, kích nổ áo bom, "khiến nhiều người chết và bị thương".

Ông Muhammad Kazim, một tín đồ 52 tuổi, cho biết một vụ nổ "cực kỳ mạnh" đã xảy ra trong tòa nhà ngay khi buổi cầu nguyện vừa bắt đầu. Những nhân chứng khác kể lại còn có tiếng súng sau vụ nổ.

Hiện trường vụ đánh bom tự sát đẫm máu tại Pakistan

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố sẽ tìm ra những kẻ gây ra vụ tấn công và buộc chúng chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh lực lượng an ninh Pakistan đang phải đối phó với các cuộc nổi dậy ngày càng dữ dội ở các tỉnh phía nam và khu vực phía bắc giáp biên giới Afghanistan.

Pakistan là quốc gia có phần đông tín đồ Hồi giáo dòng Sunni, song dòng Shiite cũng chiếm khoảng 10 - 15% dân số và thường là mục tiêu của các vụ tấn công những năm qua.