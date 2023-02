IS sát hại 53 người ở Syria, làm 4 binh sĩ Mỹ bị thương

Săn nấm cục là công việc nguy hiểm nhưng là cơ hội kiếm tiền ở Syria và Iraq REUTERS

Hãng AFP ngày 18.2 đưa tin ít nhất 53 người thiệt mạng trong vụ tấn công tại miền trung Syria nghi do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiến hành.

"Những người dân đang đi tìm nấm cục đã bị giết trong vụ tấn công bởi những kẻ khủng bố IS tại thị trấn Al-Sokhna ở phía đông tỉnh Homs vào ngày 17.2", theo truyền hình nhà nước Syria đưa tin.

Giám đốc Bệnh viện Palmyra, ông Walid Audi, cho biết những người thiệt mạng gồm 46 dân thường và 7 binh sĩ. Thi thể của họ đã được đưa vào bệnh viện.

Nhiều người, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đã bị IS nhắm đến trong những năm gần đây khi đi săn nấm cục ở miền trung, đông bắc và đông Syria.

Theo một tổ chức ở Syria, có 16 người, đa số là dân thường, bị sát hại vào ngày 18.2 cũng tại khu vực trên, bên cạnh hàng chục người bị bắt cóc. Trong số đó có 25 người được thả, nhưng chưa rõ số phận của những người còn lại.

Vào tháng 4.2021, IS bắt cóc 19 người tại tỉnh Hama trong vụ tấn công tương tự. Sau khi bị liên minh do Mỹ dẫn đầu đánh bại vào tháng 3.2019, các tay súng IS ở Syria hầu hết rút về vùng sa mạc để lẩn trốn.

Trong một diễn biến khác, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 17.2 cho hay một vụ nổ khiến 4 quân nhân nước này bị thương trong khi tiến hành một chiến dịch truy quét tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của IS.

"Đêm qua, trong đợt truy quét được tiến hành bởi Mỹ và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tại đông bắc Syria, một vụ nổ có chủ đích khiến 4 quân nhân và một quân khuyển bị thương", theo thông cáo của CENTCOM.

Thủ lĩnh IS Hamza al-Homsi thiệt mạng, còn những binh sĩ và chú chó bị thương đang được chữa trị tại một cơ sở y tế của Mỹ ở Iraq. IS chưa lên tiếng về những vụ việc trên.