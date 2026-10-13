iSMART đồng hành đưa chuyển đổi số giáo dục đến gần người học tại Tràm Chim

Chiều ngày 8.10.2026, iSMART Education Đồng Tháp tham gia lễ phát động hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia và Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 do UBND xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp tổ chức. Tại đây, iSMART giới thiệu giải pháp giáo dục số và phối hợp trao học bổng cho cán bộ, giáo viên địa phương.

Toàn cảnh Lễ phát động hưởng ứng Ngày hội Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 tại xã Tràm Chim

Hoạt động tiếp nối hơn 10 năm iSMART tiên phong ứng dụng công nghệ trong giáo dục tại địa phương. Với kinh nghiệm triển khai, iSMART mang đến một số giải pháp ứng dụng công nghệ trong tổ chức dạy và học, cách tiếp cận này góp phần đưa mục tiêu chuyển đổi số đến gần hơn với nhu cầu của cộng đồng.

Mở rộng cơ hội học tập từ điều kiện thực tế

Trong bài phát biểu phát động, đại diện UBND xã Tràm Chim, nhấn mạnh việc lựa chọn, ứng dụng công nghệ phải tạo ra kết quả cụ thể, thiết thực và phục vụ người dân tốt hơn. Riêng lĩnh vực giáo dục, ông đề nghị các trường học, cơ quan liên quan chủ động nghiên cứu mô hình học kết hợp, khai thác học liệu số, mở rộng cơ hội bồi dưỡng ngoại ngữ và kỹ năng số.

Định hướng này đặt ra yêu cầu rõ ràng cho các giải pháp giáo dục: giúp việc học thuận tiện hơn và phù hợp với điều kiện địa phương. Khi nguồn lực giáo viên, cơ sở vật chất và thời gian còn là những trở ngại, khả năng kết nối lớp học và duy trì thực hành có ý nghĩa thiết thực với người học.

Đó cũng là trọng tâm chuyên đề "Chuyển đổi số giáo dục - Mô hình dạy học kết hợp trực tuyến và trực tiếp (Hybrid Learning) nhằm tối ưu hóa thời gian và điều kiện địa lý của người học" do iSMART trình bày. Thông qua mô hình iLINK và bài giảng số, đơn vị giới thiệu cách kết nối nguồn lực giảng dạy với người học ở nhiều địa điểm, đồng thời tăng tương tác trong lớp.

Bà Nguyễn Thị Trúc Giang, Phó Giám đốc iSMART Đồng Tháp, giới thiệu chuyên đề về chuyển đổi số giáo dục và mô hình dạy học kết hợp Hybrid Learning

Chia sẻ về kế hoạch đồng hành, bà Nguyễn Thị Trúc Giang, Phó giám đốc iSMART Đồng Tháp, cho biết: "Công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi giải quyết đúng bài toán thực tiễn của cộng đồng. Với chúng tôi, số hóa giáo dục không đơn thuần là thay đổi công cụ, mà là hành trình kiến tạo sự công bằng, phá vỡ ranh giới địa lý để đưa tiêu chuẩn học tập chất lượng đến tận tay người học vùng ven".



Với mô hình được giới thiệu, phòng học hiện có hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng có thể trở thành không gian học tập tương tác đa điểm khi đáp ứng điều kiện kỹ thuật. Cách làm này hướng đến tận dụng hạ tầng sẵn có, giảm nhu cầu đầu tư phòng Lab riêng và mở rộng khả năng tiếp cận giáo viên, học liệu.

Bên cạnh đó, công nghệ AI hỗ trợ luyện nói trên các thiết bị thông minh tạo thêm lựa chọn thực hành tiếng Anh ngoài lớp học. Các tính năng phân tích phát âm, luyện giao tiếp theo tình huống nghề nghiệp hướng tới nhu cầu của cán bộ, người làm dịch vụ và tiểu thương, giúp nội dung học gần với công việc hằng ngày.

Đầu tư cho con người, tạo nền tảng chuyển đổi số

Bên cạnh hoạt động chia sẻ chuyên đề, iSMART Đồng Tháp phối hợp UBND xã Tràm Chim trao tặng học bổng công nghệ iSMART và chương trình đào tạo trực tuyến (Coaching Online) đồng hành cùng giáo viên bản ngữ. Hoạt động mở thêm cơ hội bồi dưỡng ngoại ngữ, chuyên môn cho cán bộ, giáo viên, đồng thời tạo điều kiện trải nghiệm phương thức học tập số.

Đại diện iSMART Đồng Tháp trao tặng học bổng công nghệ cho đại diện UBND xã Tràm Chim

Việc hướng đến đội ngũ này có ý nghĩa lâu dài. Giáo viên trực tiếp tổ chức hoạt động học tập; cán bộ, công chức đảm nhiệm công việc chuyên môn và phục vụ người dân. Năng lực sử dụng công nghệ của họ ảnh hưởng đến cách các công cụ số được lựa chọn, áp dụng và hướng dẫn trong thực tế.



Với giáo viên, trải nghiệm học trực tuyến còn giúp nhìn nhận quá trình học từ phía người học: cách tương tác với giảng viên, nhận phản hồi và duy trì việc luyện tập. Từ đó, họ có thêm cơ sở cân nhắc phương pháp phù hợp khi ứng dụng công nghệ vào bài giảng.

Đặt trong yêu cầu của Tràm Chim về những việc làm số có sản phẩm và hiệu quả cụ thể, sự đồng hành của iSMART kết nối giải pháp chuyên môn với cơ hội trải nghiệm. Đây cũng là cách iSMART góp sức vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia từ cơ sở: hỗ trợ con người làm chủ công cụ, mở rộng khả năng tiếp cận tri thức và từng bước đưa công nghệ vào hoạt động học tập thường xuyên.