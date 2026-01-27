ISOFH - Mô hình 'bệnh viện thông minh' và câu chuyện nâng cao hiệu quả y tế

Trong bối cảnh đó, "Bệnh viện thông minh" được kỳ vọng góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong vận hành và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Những thách thức đặt ra trong vận hành bệnh viện hiện nay

Thực tế cho thấy, tình trạng quá tải tại các cơ sở y tế không chỉ đến từ số lượng người bệnh ngày càng gia tăng, mà còn liên quan đến bài toán tổ chức và vận hành trong bối cảnh hệ thống y tế đang không ngừng mở rộng và chuyển đổi. Đặc biệt, sự phối hợp giữa các cơ sở y tế tuyến trên và tuyến dưới vẫn cần thêm những giải pháp mang tính đồng bộ, nhằm tăng cường kết nối về quy trình, dữ liệu và trao đổi chuyên môn.

Ở cấp độ từng cơ sở khám chữa bệnh, nhiều bệnh viện đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn và quản lý. Ở phạm vi toàn hệ thống, việc tăng cường liên thông giữa các cơ sở y tế tuyến trên và tuyến dưới tiếp tục là một mục tiêu quan trọng. Khi sự liên thông được cải thiện, năng lực của tuyến y tế cơ sở sẽ được phát huy tốt hơn, góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối và đảm bảo tính liên tục trong chăm sóc sức khỏe người dân.

Những nền tảng phần mềm y tế tích hợp, có khả năng tổng hợp và phân tích dữ liệu theo thời gian thực, sẽ giúp ban lãnh đạo bệnh viện theo dõi hoạt động toàn diện hơn, đánh giá hiệu quả vận hành và xây dựng chiến lược phát triển dài hạn dựa trên dữ liệu và nhu cầu thực tiễn.

"Bệnh viện thông minh" - Giải pháp hỗ trợ giảm áp lực cho hệ thống y tế

"Bệnh viện thông minh" không còn là khái niệm mang tính xu hướng, mà đang dần được kỳ vọng góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong vận hành và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

"Bệnh viện thông minh", hay còn gọi là Digital Hospital Twins, là mô hình mô phỏng môi trường vật lý của bệnh viện trên không gian số, dựa trên dữ liệu lớn tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ chuỗi khối (Blockchain) và thực tế ảo. Thông qua mô hình này, các hoạt động vận hành, chuyên môn và chăm sóc người bệnh được mô phỏng, cập nhật và phân tích liên tục theo thời gian thực; qua đó hỗ trợ sàng lọc, phát hiện sớm tình trạng bệnh và phân luồng người bệnh ngay từ khâu tiếp nhận. Nhờ vậy, bệnh viện có thể chủ động điều phối nguồn lực, kiểm soát nguy cơ quá tải tại từng khu vực, rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh và nâng cao hiệu quả vận hành tổng thể.

Bệnh viện thông minh (Digital Hospital Twins) - Bản sao số của bệnh viện, cho phép cập nhật và theo dõi dữ liệu theo thời gian thực

ISOFH - Kiến tạo "Bệnh viện thông minh" từ nhu cầu thực tiễn

Không đứng ngoài xu hướng chung, ISOFH cho biết doanh nghiệp đang tập trung nghiên cứu và triển khai các giải pháp công nghệ nhằm hỗ trợ các cơ sở y tế từng bước tiếp cận mô hình bệnh viện thông minh.

Với hơn 10 năm đồng hành cùng ngành y tế, ISOFH tiếp cận bài toán bệnh viện thông minh từ chính những "nút thắt" trong vận hành thực tế. Doanh nghiệp tham gia sâu vào tái cấu trúc quy trình khám chữa bệnh, từng bước xây dựng hệ sinh thái bệnh viện thông minh.

Chia sẻ về triết lý phát triển, ông Nguyễn Trần Đông - CEO Công ty cổ phần Công nghệ ISOFH nhấn mạnh: "Mục tiêu cuối cùng của mô hình "Bệnh viện thông minh" không nằm ở việc "thông minh hóa" hệ thống, mà hướng tới lấy người bệnh làm trung tâm, để qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và hiệu quả vận hành bệnh viện. Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giải quyết được những vấn đề rất cụ thể trong vận hành hàng ngày".

Hệ sinh thái giải pháp của ISOFH mô phỏng toàn bộ hành trình khám chữa bệnh "Trước - Trong - Sau khám" theo chuẩn 4.0.

Ngay từ giai đoạn trước khám, người bệnh đã có thể chủ động tiếp cận dịch vụ y tế thông qua các tiện ích số như đặt lịch và tư vấn sức khỏe từ xa 24/7 với "Chatbot chăm sóc khách hàng", thực hiện định danh nhanh bằng công nghệ FaceID, giúp đơn giản hóa các thủ tục ban đầu.

Khi người bệnh có mặt tại cơ sở y tế, bài toán tổ chức và điều phối dòng bệnh nhân tiếp tục được giải quyết bằng các công cụ điều hướng thông minh. "Bản đồ thông minh tích hợp GPS" và "Bản đồ 3D" không chỉ hỗ trợ chỉ dẫn đường đi trong khuôn viên bệnh viện, mà còn hiển thị mật độ bệnh nhân tại từng phòng khám theo thời gian thực. Nhờ đó, người bệnh có thể chủ động lựa chọn dịch vụ phù hợp, rút ngắn thời gian chờ đợi và nâng cao trải nghiệm khám chữa bệnh.

Trong quá trình khám bệnh, hệ sinh thái tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ hiệu quả cho đội ngũ y bác sĩ. Giải pháp "Voice to Text" cho phép bác sĩ chuyển đổi trực tiếp giọng nói thành văn bản và nhập liệu thẳng vào hệ thống HIS-EMR, kết hợp cùng tính năng "Tóm tắt hồ sơ bệnh án theo Thông tư 25/2025/TT-BYT", đã giúp tiết kiệm hàng chục phút nhập liệu mỗi ca bệnh, giảm thiểu sai sót và tăng hiệu suất khám chữa bệnh.

Còn ở cấp độ quản trị, việc triển khai các công cụ như "Sinh báo cáo tự động" và "Hệ thống đánh giá chất lượng bệnh viện" góp phần chuẩn hóa dữ liệu, hỗ trợ lãnh đạo trong công tác điều hành và cải tiến chất lượng dịch vụ một cách bền vững.

Không dừng lại ở việc giải quyết những bài toán kỹ thuật, các giải pháp của ISOFH tập trung trực tiếp vào những "nỗi đau" của các bệnh viện, từ quá tải thủ tục đến thời gian chờ đợi của người bệnh và áp lực ghi chép của bác sĩ. Qua đó, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và tâm huyết của ISOFH với chuyển đổi số y tế: Không tạo ra công nghệ để trưng bày, mà để đi vào vận hành, giải quyết vấn đề thực tế, nâng tầm trải nghiệm khám chữa bệnh và chuẩn bị nền tảng cho bệnh viện thông minh tương lai.