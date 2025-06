Israel bí mật xây căn cứ UAV gần Tehran, đưa lậu vũ khí vào Iran từ nhiều năm

Một quan chức an ninh Israel cho biết nước này đã dành nhiều năm chuẩn bị cho chiến dịch chống lại các chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran, bao gồm xây dựng một căn cứ máy bay không người lái bên trong Iran và đưa lậu các hệ thống vũ khí chính xác và biệt kích vào nước này, theo tờ The Times of Israel ngày 13.6.

Nỗ lực này phụ thuộc vào kế hoạch chung chặt chẽ giữa Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và cơ quan tình báo Mossad. Theo quan chức không được nêu tên nói trên, các điệp viên Mossad đã thiết lập một căn cứ máy bay không người lái trên lãnh thổ Iran gần thủ đô Tehran.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy lò phản ứng nghiên cứu Tehran (TRR) ở Iran ngày 3.4.2025 Ảnh: Maxar Technologies/Reuters

Theo đó, các máy bay không người lái được kích hoạt qua đêm, tấn công các bệ phóng tên lửa đất đối đất của Iran có thể nhắm vào Israel. Ngoài ra, các phương tiện chở hệ thống vũ khí cũng được đưa lậu vào Iran. Các hệ thống này đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Iran và trao cho máy bay Israel quyền kiểm soát trên không và tự do hành động ở không phận Iran, theo quan chức Israel.

Nỗ lực bí mật thứ ba là biệt kích Mossad triển khai tên lửa chính xác gần các địa điểm phòng không ở miền trung Iran. Các hoạt động này dựa trên "tư duy đột phá, kế hoạch táo bạo và hoạt động phẫu thuật của các công nghệ tiên tiến, lực lượng đặc nhiệm và điệp viên hoạt động ngay tại trung tâm Iran trong khi hoàn toàn tránh được sự chú ý của tình báo địa phương", quan chức này cho biết.

CNN cũng dẫn nguồn thạo tin cho biết Mossad đã thực hiện nhiều nhiệm vụ vốn được thiết kế để phá hoại hệ thống tên lửa chiến lược của Iran và khả năng phòng không của nước này.

Iran phóng hơn 100 UAV đáp trả, Lãnh tụ Khamenei tuyên bố Israel phải nhận ‘số phận cay đắng’

Cùng ngày 13.6, Tổng tham mưu trưởng IDF Zamir cho hay: "Chúng tôi đã chuẩn bị cho hoạt động này [tấn công Iran] trong một thời gian dài, những nỗ lực chưa từng có đã được tất cả các bộ phận và ban chỉ huy đồng lòng thực hiện để chống lại mối đe dọa hữu hình và hiện hữu".

Tướng Effie Defrin, phát ngôn viên IDF ngày 13.6 cho biết nước này đã triển khai hơn 200 máy bay quân sự, phóng hơn 300 quả đạn các loại nhằm vào khoảng 100 mục tiêu tại Iran trong chiến dịch mang tên "Sư tử trỗi dậy".

Trong một tuyên bố mới, lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quân đội Israel Shlomi Binder ngày 13.6 nói rằng Israel "đang bước vào cuộc chiến mang tính tồn vong, chống lại đối thủ luôn tìm cách tiêu diệt đất nước Israel".

Lực lượng tình báo đã nỗ lực làm việc miệt mài để đưa ra cảnh báo sớm về tiến trình hạt nhân và phá hủy lượng lớn tên lửa của Iran. Tình báo quân đội Israel đang ở mức báo động rất cao và bước vào chiến dịch nhằm vào Iran với xuất phát điểm rất vững chãi, The Times of Israel dẫn lời ông Binder nói.



Lược đồ các vị trí ở Iran bị Israel tấn công ngày 13.6 Đồ họa: Phát Tiến

Hiện chưa có tuyên bố chính thức của Israel và Iran về thông tin liên quan hoạt động bí mật của Mossad bên trong Iran.