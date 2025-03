Israel căng thẳng cả trong lẫn ngoài

Tờ The Times of Israel hôm qua đưa tin Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo chính phủ nước này đã bỏ phiếu thông qua đề xuất cách chức ông Ronen Bar, Giám đốc Cơ quan An ninh Israel (Shin Bet), một trong 3 tổ chức tình báo chủ chốt của Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng ông đã mất sự tin tưởng vào ông Bar, người đã lãnh đạo Shin Bet từ năm 2021. Cảnh sát Israel dùng vòi rồng giải tán người biểu tình tại TP.Jerusalem ngày 20.3 Ảnh: Reuters Ông Ronen Bar đã gửi thư đến nội các Israel nêu rằng quá trình sa thải ông không tuân thủ quy tắc và dựa trên những tuyên bố vô căn cứ. Các đảng đối lập tại Israel phản đối động thái của chính phủ và đã gửi khiếu nại yêu cầu Tòa án tối cao Israel xem xét quyết định cách chức ông Bar. Thông tin về vụ việc trên đã tạo ra làn sóng biểu tình phản đối chính phủ Israel, buộc cảnh sát phải dùng các biện pháp kiềm chế những trường hợp quá khích. Bên cạnh xử lý vấn đề đối nội, Israel cũng phải phòng thủ trước những đợt tấn công từ các đối thủ khu vực. Tại Gaza, lực lượng Hamas ngày 20.3 lần đầu phóng rốc két vào Israel kể từ khi ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 1. Quân đội Israel đã ngăn chặn một quả rốc két và 2 quả còn lại rơi xuống khu vực trống trải. Đây được xem như đòn đáp trả của Hamas sau khi Tel Aviv tiến hành chiến dịch tấn công rầm rộ vào Gaza. Thủ lĩnh Houthi sẵn sàng 'leo thang đáp trả leo thang' Ngoài ra, quân đội Israel cũng tuyên bố đánh chặn 2 tên lửa phóng từ Yemen. Lực lượng Houthi trong ngày 20 - 21.3 đã nhận trách nhiệm 2 vụ tấn công nhằm vào Israel. Nhóm vũ trang tại Yemen Houthi tuyên bố sẽ gia tăng tần suất tấn công vào mục tiêu Mỹ và Israel. Từ vụ phóng tên lửa nói trên của Houthi, giới quan sát giờ đây sẽ theo dõi động thái của Washington, khi trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump buộc Iran phải chịu trách nhiệm và nhận hậu quả nghiêm trọng nếu Houthi tiếp tục tấn công. Reuters dẫn lời Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei hôm qua (21.3) khẳng định Tehran không cần lực lượng ủy nhiệm tại Trung Đông, nêu rằng hành động của Houthi dựa trên mục đích và động cơ riêng của nhóm này.