Israel chấp nhận trả giá vì mục tiêu ở Gaza

Hãng tàu Maersk sắp hoạt động lại ở biển Đỏ

Reuters ngày 25.12 đưa tin Tập đoàn Maersk (Đan Mạch) chuẩn bị khôi phục hoạt động vận tải ở biển Đỏ và vịnh Aden, nhờ việc điều động lực lượng quân sự do Mỹ dẫn đầu nhằm bảo vệ an toàn cho các tàu thương mại trong khu vực.

Trước đó, ngày 15.12, tập đoàn vận tải đường biển này tạm ngưng mọi tàu thuyền đi qua eo biển Bab el-Mandeb do các vụ tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen. Một số hãng khác cũng ngưng đi qua biển Đỏ do lo ngại về an ninh. Tập đoàn Maersk cho biết đã được xác nhận về việc thành lập sáng kiến an ninh đa quốc gia Chiến dịch Người bảo vệ thịnh vượng nên sẽ quay lại sử dụng kênh đào Suez từ cả 2 hướng. Trước mắt, tập đoàn này sẽ điều động tàu thuyền dựa trên tiến triển của tình hình an ninh ở vùng biển trên.