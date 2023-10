Israel đẩy mạnh không kích Gaza, Mỹ có động thái mới

Quân đội Israel trong ngày 22.10 tiếp tục không kích phía nam Dải Gaza, đồng thời tuyên bố sẽ tăng cường không kích phía bắc vùng đất do Hamas kiểm soát, trong bối cảnh nguy cơ xung đột lan rộng vẫn tiếp diễn. Reuters đưa tin nhiều người Palestine tại Gaza được quân đội Israel cảnh báo bằng tin nhắn gửi đến điện thoại di động về việc phải di chuyển khỏi phía bắc Gaza, nếu không sẽ bị xem là "có cảm tình với một tổ chức khủng bố".

Khói bốc lên tại TP.Rafah ở Dải Gaza sau khi Israel không kích ngày 22.10 AFP

Không kích Gaza, Li Băng và Syria

Trước đó, phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari kêu gọi người dân Gaza di chuyển về phía nam để tránh nguy hiểm, khi tuyên bố sẽ gia tăng tấn công vào khu vực TP.Gaza. Tuy nhiên, truyền thông Palestine đưa tin ít nhất 11 người thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel tại thành phố Khan Younis phía nam Dải Gaza. Ngoài ra, truyền thông Palestine còn đưa tin Israel không kích Rafah, một thành phố khác ở phía nam Dải Gaza và gần biên giới Ai Cập.

Ở phía bắc, quân đội Israel cho biết họ đã dùng hỏa lực đáp trả lực lượng Hezbollah tại ít nhất 4 khu vực dọc biên giới Li Băng hôm 21.10. Phía Israel điều máy bay tấn công các mục tiêu Hezbollah, trong khi một binh sĩ Israel bị thương nặng do tên lửa chống tăng của đối phương.

Lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn xác nhận 6 thành viên thiệt mạng do Israel không kích. Trang News.com.au ngày 22.10 dẫn lời phó lãnh đạo Hezbollah Sheikh Naim Kassem tuyên bố rằng lực lượng này "sẵn sàng ở trung tâm cuộc chiến". "Chúng tôi đang cố gắng làm suy yếu Israel và cho họ biết rằng chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi muốn nói rõ rằng nếu có điều gì đó xảy ra đòi hỏi chúng tôi phải can thiệp nhiều hơn, chúng tôi sẽ làm như vậy", ông tuyên bố.

Trong ngày 22.10, Israel còn không kích khu phức hợp bên dưới một thánh đường ở Bờ Tây, sau khi cho rằng nơi này đang chứa chấp những tay súng Palestine dự định tổ chức tấn công Israel. Cùng ngày, Syria cho biết Israel không kích khiến 2 sân bay ở Damascus, Aleppo phải tạm ngừng hoạt động và khiến 2 nhân viên tại sân bay Damascus thiệt mạng.

Chuyển động quân sự của Mỹ

Trước nguy cơ xung đột Hamas - Israel leo thang, Lầu Năm Góc đang điều động thêm một Hệ thống Phòng thủ Tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và các tiểu đoàn tên lửa Patriot đến Trung Đông.

"Sau các cuộc thảo luận chi tiết với Tổng thống Joe Biden về những động thái leo thang gần đây của Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này trên khắp khu vực Trung Đông, hôm nay tôi đã chỉ đạo một loạt các biện pháp bổ sung nhằm củng cố hơn nữa thế trận của bộ quốc phòng trong khu vực", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết. Ngoài ra, ông Austin cho hay Lầu Năm Góc đang bổ sung thêm nhân sự trong lực lượng sẵn sàng điều động, dù chưa thông tin số lượng cụ thể.

Tại LHQ, Mỹ vừa chuẩn bị xong một dự thảo nghị quyết của HĐBA cho rằng Israel có quyền tự vệ, đồng thời yêu cầu Iran dừng xuất khẩu vũ khí cho "các nhóm đe dọa hòa bình và an ninh trong khu vực"

. Ngoài ra, dự thảo kêu gọi bảo vệ dân thường, kể cả những người đang cố gắng tìm nơi an toàn, khi lưu ý rằng các bên phải tuân thủ luật pháp quốc tế khi phản ứng với "các vụ tấn công khủng bố". Dự thảo kêu gọi viện trợ "tiếp tục, đầy đủ và không bị cản trở" cho Dải Gaza, nhưng chưa rõ khi nào Mỹ sẽ đưa ra bỏ phiếu.