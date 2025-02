Israel 'để mắt' đến toàn bộ Trung Đông, Hamas ra điều kiện đàm phán

The Times of Israel dẫn lời Bộ trưởng Katz ngày 23.2 nhấn mạnh: "Chúng tôi không thể quay lại thực tế trước ngày 7.10.2023. Có một chính sách mới ở miền nam Syria. IDF sẽ không cho phép các lực lượng thù địch cố thủ trong khu vực an ninh ở miền nam Syria và chúng tôi sẽ hành động chống lại bất kỳ mối đe dọa nào".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ẢNH: REUTERS

Ông Katz cho biết quân đội Israel đã sẵn sàng quay trở lại chiến đấu ở Gaza nếu cần thiết. "Nếu chúng tôi buộc phải quay lại giao tranh, đối phương sẽ phải đối mặt với sức mạnh chưa từng biết đến trước đây. Chúng tôi đang chuẩn bị cho điều này và chúng tôi đã sẵn sàng cho điều này", ông nói.

Cũng tại buổi lễ trên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo Israel "sẵn sàng nối lại giao tranh dữ dội bất cứ lúc nào" ở Gaza và đã chuẩn bị đầy đủ các kế hoạch tác chiến. Thủ tướng Netanyahu đã lặp lại lời cam kết của Israel về chiến thắng hoàn toàn ở Gaza , đồng thời nói rằng: "Tất cả các con tin của chúng tôi, không có ngoại lệ, sẽ trở về nhà. Hamas sẽ không kiểm soát Gaza. Gaza sẽ được phi quân sự hóa, và lực lượng chiến đấu tại đây sẽ bị giải tán".

Nhà lãnh đạo Israel khẳng định hoàn cảnh của các con tin là lý do để tăng cường áp lực quân sự lên Hamas, thay vì rút lui. Thủ tướng Netanyahu cho biết sự kết hợp giữa áp lực ngoại giao và quân sự đối với Hamas đã tạo điều kiện cho việc trả lại con tin. "Những chiến thuật vừa phòng thủ vừa tấn công mới sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong việc đạt được chiến thắng hoàn toàn", theo ông Netanyahu.

Tuyên bố của ông Netanyahu được đưa ra khi Israel sắp kết thúc giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin với Hamas. Giai đoạn thứ hai tiềm năng của thỏa thuận giữa Hamas - Israel tại Gaza sẽ gồm việc thả số con tin còn lại đổi lại việc thả hàng trăm tù nhân và người bị giam giữ Palestine, song song với việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về giai đoạn 2 vẫn chưa được chốt. Hiện chưa rõ liệu Israel và Hamas sẽ tiếp tục trong khuôn khổ của thỏa thuận hay quay trở lại giao tranh.

Một buổi lễ trao trả con tin giữa Hamas và Israel tại trung tâm Dải Gaza ngày 22.2.2025 ẢNH: REUTERS

Song, những diễn biến gần đây cho thấy triển vọng tiến tới thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn 2 giữa Hamas - Israel trở nên mong manh. Ông Basem Naim, một thành viên của ban chính trị Hamas, cho biết: "Bất kỳ cuộc đàm phán nào về các bước đi sắp tới đều có điều kiện là phải trả tự do cho hơn 600 tù nhân Palestine đã thỏa thuận để đổi lấy 4 thi thể và 6 tù nhân Israel được trả tự do vào hôm 22.2".

Reuters dẫn lời ông Naim nhấn mạnh: "Các nhà hòa giải phải đảm bảo rằng đối phương tuân thủ các điều khoản đã nêu trong văn bản đã thỏa thuận". Phía Hamas cũng kêu gọi các nhà trung gian quốc tế gồm Mỹ, Ai Cập và Qatar gây sức ép buộc Israel thực thi cam kết.

Trong một diễn biến khác, Nhà Trắng ngày 23.2 tuyên bố ủng hộ quyết định của Israel về việc hoãn việc thả tù nhân Palestine. Việc hoãn lại là "phản ứng thích hợp" đối với cách đối xử của Hamas đối với các con tin, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Brian Hughes cho biết. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng ủng hộ Israel trong "bất kỳ hành động nào mà họ chọn liên quan đến Hamas", ông Hughes nói thêm.

Theo kế hoạch, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff sẽ công du khu vực này vào ngày 26.2 trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh về xung đột tại Ukraine.