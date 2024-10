Israel điều hơn 100 máy bay tấn công trả đũa Iran

Bất chấp vụ rò rỉ tài liệu mật của Mỹ ngày 18.10 về một số thông tin liên quan, Israel vẫn tiến hành cuộc tấn công tại Iran vào rạng sáng 26.10, không kích thủ đô Tehran và TP.Karaj gần đó. Israel tuyên bố đã tấn công chính xác các mục tiêu quân sự để đáp trả các cuộc tấn công của Iran, trong đó có vụ phóng hơn 200 tên lửa đạn đạo vào ngày 1.10.

Israel không kích trả đũa Iran: 3 đợt tấn công, 100 máy bay

"Những ngày sám hối"

Theo Hãng IRNA, các vụ nổ vang lên tại phía tây Tehran vào khoảng 2 giờ 15 (giờ địa phương). Iran và Iraq lập tức đóng cửa không phận, dù sau đó mở cửa lại vào cùng ngày. Giới chức Mỹ và Israel cho biết đòn tấn công của Israel diễn ra trong 3 đợt, trong đó đợt thứ nhất nhắm vào các hệ thống phòng không, đợt thứ 2 và thứ 3 tập trung vào các căn cứ, địa điểm sản xuất tên lửa và máy bay không người lái (UAV). Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sau đó công bố hình ảnh Chánh văn phòng quân đội Israel Herzi Halevi cùng tư lệnh Lực lượng không quân Israel (IAF) Tomber Bar có mặt tại căn cứ ngầm của Không quân Israel ở TP.Tel Aviv để điều phối cuộc tấn công.

Khung cảnh Tehran sau khi các vụ nổ vang lên ở phía tây thành phố rạng sáng 26.10 ẢNH: AFP

Theo tờ The Jerusalem Post, Israel đã điều hơn 100 máy bay tham gia cuộc tấn công, ban đầu vào các hệ thống radar ở Syria là nhằm "làm mù" năng lực của Iran, trước khi đánh vào các địa điểm chiến lược của Iran. Cuộc tấn công quy mô lớn này có sự tham gia của nhiều máy bay, bao gồm cả tiêm kích tàng hình F-35, sau khi vượt khoảng 2.000 km.

Đài Kan 11 của Israel thông tin vụ tấn công kết thúc vào 5 giờ 45 cùng ngày. IDF tuyên bố đã đạt mục tiêu và các phi cơ trở về an toàn. Tờ The Times of Israel đưa tin chiến dịch quân sự trên mang tên "Những ngày sám hối" và IDF chỉ tập trung đánh vào các cơ sở quân sự của Iran, trong đó có các hệ thống phòng không và cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo sử dụng đến tấn công Israel hôm 14.4 và 1.10. IDF cảnh báo rằng nếu Iran "bắt đầu một đợt leo thang mới, Israel sẽ buộc phải đáp trả".

Iran dọa đáp trả

Phía Iran cho hay cuộc tấn công của Israel "được ngăn chặn thành công" và gây "thiệt hại hạn chế". Theo Lực lượng phòng không Iran, Israel tấn công trung tâm quân sự tại các tỉnh Tehran, Khuzestan và Ilam. Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn nguồn tin cho biết nước này chuẩn bị đáp trả.

Thủ tướng Netanyahu họp với các quan chức dưới boongke ở Tel Aviv hôm 26.10 ẢNH: GPO

"Không nghi ngờ gì về việc Israel sẽ đối diện phản ứng tương xứng cho bất cứ hành động nào họ thực hiện", theo nguồn tin. Truyền thông Iran cho rằng thông tin về việc 100 máy bay quân sự Israel tham gia cuộc tấn công "hoàn toàn là lời dối trá, do Israel đang tìm cách khoa trương cuộc tấn công yếu kém". Bài báo trên Tasnim cho rằng các máy bay của Israel thậm chí còn chưa đi vào không phận Iran.

Đài CNN dẫn lời phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Sean Savett cho biết Mỹ không tham gia vào chiến dịch trên của Israel, đồng thời nói rằng "cuộc tập kích nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Iran là hành động tự vệ và đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Israel hôm 1.10". Các quan chức Mỹ cho hay vài giờ trước khi ra tay, Israel đã thông báo với Mỹ về thời gian tập kích. Trong khi đó, Đài Sky News Arabia dẫn nguồn tin cho hay Nga đã cảnh báo trước với Iran, vài giờ trước cuộc không kích của Israel. Ngoài ra, truyền thông Israel dẫn lời giới chức nước này cho biết Israel đã gửi thông điệp đến Iran hôm 25.10, cảnh báo Tehran không trả đũa.

Nhiều bên lên tiếng

Sau cuộc tấn công của Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin điện đàm với người đồng cấp Israel Yoav Gallant, đồng thời nhấn mạnh việc "tăng cường thế trận lực lượng" Mỹ để bảo vệ nhân sự Mỹ và Israel. Ông Austin tái khẳng định "cam kết sắt đá" của Mỹ đối với an ninh và quyền tự vệ của Israel. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho hay Tổng thống Joe Biden trước đó "khuyến khích" Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thiết kế đòn đáp trả Iran sao cho có thể răn đe các cuộc tấn công trong tương lai.

Về phần mình, Thủ tướng Anh Keir Starmer nói rằng Israel có quyền tự vệ trước Iran, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế và Iran không nên trả đũa. Trong khu vực, Ả Rập Xê Út, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Qatar, Iraq và lực lượng Hamas ở Gaza cực lực lên án hành động của Israel.